Mario Pérez Antolín, Premio Internacional de Escritura Aforística del IAC por su obra 'Idear lo insólito'

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor Mario Pérez Antolín (Stuttgart, 1964) ha sido galardonado con el I Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo por su obra 'Idear lo insólito'. El certamen, organizado por el Instituto Alicantino de Cultura (IAC), está dotado con 5.000 euros.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha entregado este jueves el galardón a Pérez Antolín, a quien ha felicitado. Asimismo, ha destacado la "calidad" de los casi 50 trabajos presentados a esta convocatoria.

La institución provincial ha explicado en un comunicado que el IAC ha organizado el certamen para rendir homenaje al poeta alcoyano Juan Gil-Albert, coincidiendo con el 120 aniversario de su nacimiento y el 30 de su muerte.

"Desde la Diputación no había mejor manera de rendir homenaje a su figura, creando un galardón con su nombre y, a la vez, abriendo una ventana a un género que él cultivó --los aforismos--, pero que no está entre los temas destacados de las convocatorias literarias, aunque, como hemos podido comprobar en esta primera edición, sí cuenta con un gran número de autores que escriben desde el espejo", ha señalado Pérez.

En la ceremonia también han participado la directora del IAC, Cristina Martínez, así como los exdirectores del Instituto, José Luis V. Ferris y José Ferrándiz, quienes, junto a la sobrina de Gil-Albert, Claudia Simón Aura, han leído varios poemas del autor alcoyano.

El dúo de clarinetes formado por Asia Fraccaro e Ismael Vicente Grau Rodríguez, del Conservatorio Superior de Música de Alicante Óscar Esplá, ha amenizado la velada. Su música ha acompañado una proyección de imágenes de la Biblioteca Valenciana seleccionadas por Manuel Valero y ha cerrado el acto.

La Diputación ha señalado que Pérez Antolín está considerado como uno de los aforistas más destacados de España, lo que le ha valido alzarse con un premio de 5.000 euros y el galardón --una pieza diseñada por Mario-Paul y elaborada en metal por Begoña M. Deltell, ambos miembros del equipo del IAC--.

'Idear lo insólito' es una obra "de escritura fragmentaria y fronteriza" con la que pretende "conjugar la profundidad de pensamiento con la brillantez estilística". Así, Pérez Antolín ha explicado que no le interesan los "simples" juegos formales "si no tienen una importante carga reflexiva o emotiva". "Las ocurrencias están bien para pasar el rato, pero no para escribir un libro", ha agregado.

PÉREZ ANTOLÍN: "GIL ALBERT ES UN REFERENTE"

El escritor considera a Gil-Albert una figura "clave" en la literatura del siglo XX español: "El estilo cuidado y el pensamiento profundo que caracterizan su obra son para mí un auténtico modelo. Su apuesta por la escritura fronteriza y transversal, que abarca todos los géneros creativos y sus principios éticos insobornables merecen colocarlo entre las figuras cimeras de nuestra cultura".

Poder, sexo, muerte, ética, estética, literatura, metafísica, sociología y psicología son las materias que se reiteran y alternan en 'Idear lo insólito', hasta construir "un cuerpo de pensamiento hermosamente expresado".

"Conviven en textos de muy diferente factura, desde los abiertamente sentenciosos, pasando por microrrelatos, prosas poéticas e incluso algún poema en prosa, hasta pequeñísimos ensayos que mantienen la unidad de estilo al abordar los temas a partir de la mínima unidad de expresión y sentido", ha destacado Pérez Antolín.

El autor ha sentenciado que el libro "preconiza un humanismo escéptico y complejo, manifiestamente impregnado de melancolía, que sin embargo no cae en el nihilismo por el énfasis que se pone en la reivindicación, contra cualquier obstrucción, de la dignidad humana".