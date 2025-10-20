El MARQ expone en el MAN el ajuar funerario de la Edad de Bronce hallado en Orihuela - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha inaugurado este lunes en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid la exposición 'La Princesa de los Cárpatos", un "excepcional conjunto" con más de 4.000 años de antigüedad hallado en una sepultura argárica de San Antón, en el municipio de Orihuela.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado la muestra junto a la subsecretaria del Ministerio de Cultura, Carmen Páez; la directora del MAN, Isabel Izquierdo; el director del MARQ, Manuel Olcina, y el arqueólogo de esta entidad y comisario de la muestra, Juan Antonio López Padilla, según ha informado la Diputación en un comunicado.

"Para la Diputación de Alicante supone una gran satisfacción exhibir esta muestra en el MAN y ofrecer una oportunidad única para admirar un ajuar funerario de la Edad de Bronce y conocer su extraordinaria historia gracias a la larga labor de investigación llevada a cabo por el equipo de arqueólogos y técnicos del MARQ", ha manifestado Navarro, quien ha recordado la "importante línea de colaboración" que hay entre los dos museos.

Hasta el 25 de enero de 2026, la Sala de Novedades Arqueológicas situada en el vestíbulo del MAN acogerá esta exposición, que incluye un vaso de cerámica, un cuchillo y un punzón de metal con mango de hueso, dos espirales de plata y 42 conos de oro, procedentes de una sepultura de la Edad del Bronce del yacimiento oriolano de San Antón, así como tres coleteros y cuatro anillos de oro del mismo yacimiento. Todos pertenecen a la colección permanente de la Diputación de Alicante que custodia el MARQ.

Se trata de un conjunto de piezas de la Edad de Bronce, con más de 4.000 años de antigüedad, hallados en Orihuela hace más de un siglo por el jesuita Julio Furgús en una sepultura perteneciente a la denominada cultura de El Argar.

La mujer que yacía en esa tumba estaba ataviada con dos espirales de plata, un cuchillo de cobre envuelto en un pañuelo de lino, un punzón de metal, así como una vasija de cerámica hecha a mano, colocada frente a su cabeza, y un conjunto de 75 "pequeñísimos" conos de oro perforados, de apenas tres milímetros de grosor, a la altura del cuello.

Según Olcina, "estos minúsculos conos de oro son únicos, puesto que sigue sin haberse encontrado nada parecido en el contexto de la Edad del Bronce peninsular, y las investigaciones señalan hacia Europa oriental donde, en torno a la cuenca de los Cárpatos y en época contemporánea a la cultura de El Argar, se elaboraban piezas idénticas que se cosían a las telas".

ÚLTIMOS ESTUDIOS

Los últimos estudios han podido demostrar que en la sociedad argárica, como otras muchas en la Europa de la Edad del Bronce, las mujeres abandonaban sus aldeas de origen para casarse. En el caso de las élites, estos intercambios matrimoniales eran los que permitían forjar alianzas comerciales internacionales con familias de un mismo estatus social, pero de otros puntos de Europa y del Mediterráneo.

Este descubrimiento es resultado de un "arduo trabajo" en torno a la Edad del Bronce en general y a la sociedad de El Argar en particular, "que desde hace ya más de 15 años viene desarrollándose desde el MARQ, con el respaldo de la Diputación", según ha resaltado la institución provincial, que ha apuntado que en los trabajos, encabezados por López Padilla, han participado el catedrático de Prehistoria Francisco Javier Jover y los especialistas de la Universidad de Alicante (UA) Ricardo E. Basso y María Pastor.