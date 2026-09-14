El MARQ y yacimientos arqueológicos de Alicante abren en horario de invierno desde este martes

Archivo - Visitantes del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), la Torre de Almudaina y los yacimientos de Lucentum y La Illeta dels Banyets implantan a partir de este martes su horario habitual de invierno.

De este modo, el MARQ abrirá sus puertas de martes a sábado de forma ininterrumpida, de 10.00 a 19.00 horas, mientras que los domingos y festivos lo hará de 10.00 a 14.00 horas, según ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Esta temporada estará protagonizada por la exposición internacional 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia', con cerca de 300 piezas, muchas de ellas de oro y que se exhiben por primera vez en España. Además, contará con los contenidos de las distintas salas permanentes del centro.

Por su parte, El Tossal de Manises (Lucentum), en Alicante, y La Illeta dels Banyets, en El Campello, permanecerán abiertos de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 17.30 horas y los domingos y festivos de 10:.00 a 14.00 horas.

En cuanto a la Torre almohade de Almudaina, el horario de visita será de martes a domingo y festivos de 10.00 a 13.00 horas, excepto los sábados, que se podrá recorrer también por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas.

De esta forma, los cuatro enclaves culturales permanecerán cerrados los lunes para realizar tareas de mantenimiento y facilitar el descanso del personal de atención al público.

OTROS ESPACIOS

De otro lado, las personas interesadas en conocer el yacimiento neolítico de la Cova de l'Or y su Centro de Interpretación, ambos en Beniarrés, pueden volver a hacerlo ya mediante las visitas guiadas que se realizan los sábados y domingos, a las 09.00 y 11.30 horas.

Esta actividad comienza en el Centro de Interpretación, desde donde parte un minibús que traslada a los visitantes hasta el inicio del sendero que conduce al yacimiento. Tras un recorrido a pie, se accede al interior de la Cueva.

En la localidad de Castell de Castells, el Centro de Interpretación de Arte Rupestre se podrá visitar de lunes a jueves tras concertar cita previa, así como los viernes y sábados de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas y los domingos de 11.00 a 13.30 horas. Finalmente, el acceso a la Cava Gran de Agres seguirá siendo libre.