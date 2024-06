Marta Zvorygina, la mejor nota de la PAU en la Comunitat Valenciana: "Me esperaba buenas notas, pero no tanto"

Con un 9,87 en la fase obligatoria, quiere estudiar Traducción en la UV: "Me encantan los idiomas desde que era una niña"

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Marta Zvorygina, alumna del Instituto de Francesc Gil de Canals (Valencia), ha sido la estudiante que ha obtenido la mejor calificación --9,87 sobre 10 puntos-- en la fase obligatoria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana. "Me esperaba buenas notas, pero no tanto", ha asegurado.

En declaraciones a Europa Press, Zvorygina ha asegurado que durante las horas previas a conocer los resultados estaba "muy nerviosa", de hecho ha sido su madre quien ha mirado las notas en la plataforma de la Generalitat.

"Me he sentido súper irreal, ha sido un momento muy sorprendente ver todas las notas. Enseguida me ha llamado el director de mi instituto y mis compañeros", ha apuntado. En este sentido, ha señalado que esperaba una nota "cercana al 12, quizás al 13": "Esperaba buenas notas, pero no tanto".

Zvorygina llegó a la PAU tras haber conseguido un 10 en el expediente de Bachillerato, una "gran ayuda" para conseguir ser la mejor nota de la fase obligatoria en la Comunitat. Sobre su futuro universitario, ha indicado que quiere estudiar Traducción y Mediación Interlingüística en la Universitat de València (UV).

"Me encantan los idiomas desde que soy una niña. Me interesé por la carrera, vi lo que ofrecían y las salidas laborales. Me gustaría ser traductora de libros o quizás de películas", ha precisado

"SUMERGIRME EN LAS LETRAS"

Respecto al tópico de que las calificaciones más altas en estas pruebas suelen ser estudiantes de Ciencias, Zvorygina ha subrayado que "las letras, en ocasiones, están infravaloradas". "Me ha gustado demostrar que una persona que estudia Humanidades puede demostrar sus conocimientos de igual manera que otros", ha expresado.

En este sentido, ha afirmado que convive con la "brecha" entre Ciencias y Letras desde que estudiaba Secundaria. "Se me daban bien las matemáticas y los profesores me decían que estudiara ciencias, pero mi vocación era sumergirme en las letras", ha manifestado.

Del mismo punto, ha considerado que los dos años de "esfuerzos" en Bachillerato han "merecido la pena totalmente": "Me siento súper orgullosa y aliviada al ver todo mi trabajo. No me ha costado tanto estudiar, porque ya tenía el hábito".

"Mis padres y mis amigos confiaban más en mí que yo misma. Al final, esas notas son todo lo que yo sé y eso es lo que soy. Eso me ha ayudado a tener más confianza en mí misma", ha destacado Zvorygina.