Martin Garrix encabeza el cartel del Peligrofest de Valencia

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival de música electrónica Peligrofest de València ha anunciado su primera confirmación: el DJ neerlandés Martin Garrix, "uno de los más cotizados y prestigiosos del mundo".

El evento se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadi Ciutat de València y quiere contar "con los mejores nombres", ha explicado la organización en un comunicado.

En ese sentido, ha destacado que "en el ranking de los mejores DJs, productores y remezcladores del mundo, hace ya tiempo que nunca falta el nombre de Martin Garrix". Martijn Garritsen (Amstelveen, Países Bajos, 1996) lleva una década codeándose con todos aquellos músicos a quienes admiraba cuando apenas era un niño: David Guetta, Armand Van Buuren y Tiësto, fundamentalmente.

Fue la actuación de este último en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 (Garrix solo tenía ocho años entonces) la que le cambió la vida y le hizo querer dedicarse a la música electrónica. Con solo 17 años logró su primer gran éxito internacional, 'Animals' (2013.

Desde entonces, sus canciones y remixes han superado los 12.000 millones de reproducciones en plataformas de streaming. Ha sido elegido mejor DJ del mundo por la prestigiosa revista DJ Mag durante cinco años consecutivos (2016, 2017, 2018, 2022 y 2024; solo Guetta le superó en 2025), ha sido cabeza de cartel en festivales como Coachella, Lollapalooza, Ultra Music Festival o Tomorrowland y ha colaborado con Dua Lipa, Bono y The Edge (U2), Khalid, Macklemore, Troye Sivan o Bebe Rexha. El DJ y productor holandés actúa por primera vez en València.

El resto del cartel del festival está aún por anunciar, y contará también con destacada presencia internacional. El festival abrirá sus puertas a las 17.00 horas y finalizará su programación a la 01.30horas , y prevé convertirse en "una de las citas obligadas para los fans de la música electrónica en toda España". Las entradas están ya disponibles.