Martínez Mus sobre la comisión de investigación de la dana: "Todo lo que signifique transparencia me parece óptimo"

VALÈNCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha afirmado, en relación con la constitución de la comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones causadas por la dana del mes de octubre de 2024, que "todo lo que signifique transparencia" le parece "óptimo".

Martínez Mus se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a Europa Press Televisión tras visitar las obras de la carretera de la Gombalda entre Museros y Massamagrell, al ser preguntado por su opinión sobre la comisión de investigación.

"A mí todo lo que signifique transparencia, claridad y dar luz a la gestión, me parece óptimo. Todo lo que sea dar transparencia e informar de lo que ha pasado en particular", ha subrayado. "Todo lo que sirva para dar transparencia y esclarecer cualquier duda que pueda generar nuestra gestión, la gestión del Consell, me parece muy útil", ha repetido.

Preguntado por si confía en la actuación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, y si considera que estaba en el lugar adecuado, ha dicho: "Yo siempre he confiado en que todo el mundo actuó con la información que disponía y respondiendo con los datos que teníamos en cada momento. Lo hizo el presidente, lo hice yo y lo hicimos absolutamente todos", ha dicho. "Yo creo que cada uno ha hecho lo que le correspondía", ha apostillado.