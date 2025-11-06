Martínez Mus dice que las asociaciones de víctimas de la dana tendrán toda la interlocución que necesiten

CASTELLÓ 6 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado este jueves que las asociaciones de víctimas de la dana tendrán toda la interlocución que necesiten, aunque ha apuntado que esto no supone ningún cambio en la relación con las mismas, pues considera que el Gobierno valenciano ha demostrado siempre la máxima disposición a hablar con ellas.

Martínez Mus se ha pronunciado así ante los medios tras la reunión que ha mantenido con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, al ser preguntado al respecto.

"Con la víctimas hemos hablado el presidente y muchos de nosotos durante este periodo de manera discreta o pública, yo mismo expliqué el proyecto de parques inundables a muchas asociaciones de víctimas que quisieron estar", ha dicho.

El vicepresidente segundo ha subrayado que, en la medida en que cada asociación quiera tener interlocución con él, su disposición será "total" a hablar. "Creo que eso no es un cambio, sino la misma filosofía que llevamos desde el principio. Tendrán toda la interlocución que necesiten y quieran cada una de las asociaciones de víctimas", ha añadido.

RELACIÓN CON EL GOBIERNO CENTRAL

En cuanto a la relación con el Gobierno central, Martínez Mus también se ha mostrado dispuesto a colaborar porque cree que es necesario el entendimiento, aunque ha subraydao que eso no quita que no piense que la actuación del Gobierno "no está siendo leal con los valencianos".

"Por nuestra parte nadie podrá decir que no hay esa predisposición. Lo primero que hice una vez fue nombrado fue comunicarle por escrito a la comisionada por la dana, Zulima Pérez, mi disposición a hacer una reunión cuanto antes para crear esa comisión mixta que es necesaria para organizarnos en los transportes que no están todavía en funcionamiento o las líneas de sustitución de la línea C3 que no está. Para el día a día necesitamos esa coordinación continua que no estamos teniendo", ha apuntado.

El vicepresidente segundo ha advertido que no consentiré "nunca" que se diga que la Generalitat no hace todo lo necesario para tener esa colaboración. "Estamos obligados a entendernos porque es lo que necesitan los valencianos", ha añadido.

"Hemos hablado de todo durante un año y creo que de lo importante no se ha hablado lo suficiente, que es que no estamos mejor preparados que hace un año si volviera a pasar una cosa parecida", ha resaltado Martínez Mus, quien cree que eso es una responsabilidad de las administraciones.

"A mí me preocupa mucho, y creo que la imagen que trasladamos de no dar solución no es la que demanda la sociedad valenciana, ni la de la zona afectada ni la del resto, que pueden estar pensando que algún día les puede tocar a ellos y hay otras zonas de la Comunitat que están igual de preocupadas o expuestas al riesgo que la que lo padeció el año pasado", ha concluido.