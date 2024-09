Martínez Mus dice que el lunes se ha convocado a los barcos de ayuda humanitaria "para aclarar el tema" respecto a tasas

CASTELLÓ, 6 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado que el lunes se ha convocado a los consignatarios de los barcos de ayuda humanitaria para reunirse con el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, y "aclarar el tema" respecto al pago de tasas portuarias.

Así se ha pronunciado el conseller tras la reunión que ha mantenido con la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barachina, al ser preguntado por la concentración convocada por Salvamento Marítimo Humanitario esta misma mañana frente al Palau de la Generalitat contra el cobro por parte del Consell de tasas portuarias a los barcos de rescate de migrantes.

"No hay ningún conflicto, hay una ley que dice cómo se tienen que aplicar las tasas y cuáles son las exenciones y se está aplicando a rajatabla", ha señalado Martínez Mus, quien ha lamentado que en los últimos días "se ha estado contando una serie de mentiras en este tema, pues no ha habido ninguna modificación legislativa y, por tanto, lo único que se está haciendo es aplicar la ley".

Según ha subrayado, "ha habido una campaña interesada por parte de grupos políticos cargada de inexactitudes". "No es verdad que se están calculando tasas retroactivas, pues la Generalitat no va a cobrar nunca tasas por hacer tareas humanitarias a los barcos, y sí se cobran cuando no toca, tal y como dice la ley".

A pesar de ello, "como se ha creado esta contaminación, el mismo lunes se ha convocado a los consignatarios de estos barcos para reunirse con el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, y aclarar el tema", ha dicho el conseller.

Martínez Mus ha recordado que hay cinco puertos en la Comunitat Valenciana que no son de titularidad autonómica y que "no están en este debate". "Esto nos da que pensar cuál es la intención real de quien arma mucho polvo en este tema", ha destacado el conseller, quien ha afirmado que en los puertos de las tres capitales de provincia, junto al de Sagunto y Gandía, "habrá que preguntar si ahí pagan o no tasas". "Lo dejo ahí porque me parece una contaminación informativa muy intencionada y muy falsa", ha añadido.

El conseller ha explicado que lo que ha pasado durante algún tiempo "es que no se ha aplicado la ley, que dice que estas organizaciones tienen exenciones cuando están realizando tareas humanitarias pero cuando realizan otras tareas no". "Hacer otra cosa que no sea aplicar la ley es lo que está mal hecho, y si no gusta la ley, lo que hay que hacer es cambiarla", ha concluido.