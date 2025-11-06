Martínez Mus sobre las negociaciones para relevar a Mazón: "No corresponden al Consell, sino a los partidos políticos"

Archivo - El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Asegura que es "totalmente respetuoso" con las diligencias de la dana: "Las que me gustan y las que no"

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha rechazado este jueves valorar las negociaciones para relevar al 'president' en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, al señalar que éstas "no corresponden al Consell, sino a los partidos políticos", y ha remitido, en el caso que a él le ocupa, al PP.

Martínez Mus ha realizado estas declaraciones ante los medios tras mantener una reunión con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, al ser preguntado al respecto.

Así mismo, respecto a que la jueza que instruye la causa de la dana haya llamado a declarar al entorno de Mazón, Martínez Mus ha indicado que en temas juduciales es "absolutamente escrupuloso" y procura no opinar sobre las resoluciones judiciales.

"Entiendo que las diligencias tienen que seguir su curso, llevar su trámite, y -soy- totalmente respetuoso con las que me gustan y las que no porque es una cuestión sobre la que no debemos opinar ni hacer juicios paralelos, que aquí estamos demasiado experimentados en juicios paralelos que no han acabado de funcionar", ha dicho.

Al respecto, considera que "son decisiones de la instructora del procedimiento que decide a quién quiere escuchar y no hay nada más que opinar". "Si la juez entiende que necesita esas declarciones, pues lo hace. No merece valoración ni para bien ni para mal", ha añadido.