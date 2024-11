Martínez Mus replica al Gobierno que envió ayer la lista de carreteras locales: "No entiendo la confusión"

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha replicado este sábado al Gobierno que ayer viernes se envió la lista de las carreteras locales en las que se precisan actuaciones por las consecuencias del paso de la DANA y ha subrayado que las que corresponden a la Generalitat porque son de su titularidad ya están ejecutadas o en ejecución. "No entiendo la confusión ni qué intención tiene", ha dicho.

Martínez Mus se ha expresado en estos términos, en declaraciones facilitadas por su departamento, después de que el Gobierno haya pedido a la Generalitat Valenciana que le facilite un listado "más completo" de las prioridades de los municipios afectados, en cuanto a las carreteras locales, para ayudar en los trabajos de recuperación de estas vías.

"Estamos con equipos del Ministerio de Transportes preparados, más de ocho o nueve equipos, que podrían inmediatamente proceder a la realización y ejecución de esas obras", ha dicho el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ante esta solicitud, el conseller ha afirmado "no entender" la "falta de comunicación" y "si es interna del Gobierno de España", ya que ha recalcado que, en cuanto a las carreteras de titularidad autonómica, "están ejecutándose las obras", otras se han abierto y otras más están concluidas "desde el primer día".

"No hay ninguna carretera autonómica que nos tenga que auxiliar porque están hechas. Y me consta también que todas las obras de Diputación también están adjudicadas. Lo único que nos queda pendiente es una lista de las de titularidad municipal, las que son de la administración local, que el propio Gobierno en su decreto ley marca que son las que hay que distribuirse", ha recalcado.

En esta línea, ha apuntado que la lista se envió ayer viernes "conforme habíamos quedado" y "habla de todas las infraestructuras municipales que hay que ver qué y cómo se tiene que actuar". "No entiendo ese debate o esa manera de explicar las cosas, porque no corresponde a la realidad. Yo espero que esa coordinación, que hasta ahora no ha sido mala, que ha ido bastante bien en este tema, continúe siendo así y nos evitamos ese tipo de cosas", ha reclamado.

Así, ha incidido en que la lista se hizo llegar este viernes al Ministerio y ha hecho hincapié en que "son actuaciones de ayuntamientos que estamos intentando hacer porque ellos no están en condiciones de hacerlas".

"Tiene toda la lógica del mundo que si la Generalitat va a hacerse cargo, que se hará, de alguna de estas infraestructuras, sea la que vaya, vea qué es lo que hace falta hacer, haga la ficha técnica primero, el proyecto y la obra", ha dicho, y ha añadido que en el Ministerio "también tienen capacidad suficiente para ver esas infraestructuras, ubicarlas y saber exactamente qué es lo que hay que hacer". "Son infraestructuras municipales, de titularidad local, que son las únicas que quedan para distribuir", ha manifestado.