Marzá garantiza que la aplicación de proyectos lingüísticos en la ESO será "totalmente normal"

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha garantizado este jueves que la aplicación de los proyectos lingüísticos en Secundaria será "totalmente normal", como en Primaria, y que no es algo que "realmente preocupe" a los equipos directivos, ante la fecha tope del 28 de febrero para presentar estos planes.

Así lo ha defendido en Les Corts en respuesta a una pregunta del PP sobre la aplicación del plurilingüismo en institutos, que la pandemia obligó a retrasar hasta el 2021-2022. Al igual que en niveles inferiores, para la ESO prevé unos mínimos (25% de horas en castellano, 25% en valenciano y 15-25% en inglés) que los centros pueden combinar en función de las características de los alumnos y de su contexto sociolingüístico.

Marzà ha recordado que estos proyectos para la ESO se llevan elaborando desde otoño de 2019 y se encuentran en su trámite final, además de recalcar que la Ley de Plurilingüismo de 2018 "está en perfecto funcionamiento desde hace tres años, no es de ayer, y está implementada en Primaria sin todavía ninguna problemática".

Es más, ha asegurado que en la reunión que mantuvo este miércoles con representantes de los equipos de los 1.693 centros educativos "solo el 0,1%" preguntó por esto y el resto priorizó la crisis sanitaria.

También ha afirmado que "parecía que iba a ser un apocalipsis en Primaria y se aprobó con total normalidad", con mayoría de dos tercios de los consejos escolares, y que es un modelo lingüístico avalado por la Comisión Europea y por expertos internacionales.

Tras agradecer el esfuerzo de la comunidad educativa durante estos meses, Marzà ha prometido que la Generalitat no dejará de trabajar para "que nuestros niños sigan creciendo en oportunidades y libertad" y que aprendan valenciano, castellano e inglés.

EL PP RECHAZA LAS "PRISAS"

Por contra, la portavoz de Educación del PP, Beatriz Gascó, ha rechazado las "prisas" en aplicar los proyectos lingüísticos aplazados en 2020 porque "ahora no se entiende que sigan cuando los datos de contagios son peores". También ha asegurado que genera "mucho rechazo en la calle y descontento de docentes y familias", con manifestaciones que hace un año se paralizaron por el virus.

Ha exigido así a Marzà que "deje de marear la perdiz" y diga claramente cómo se va aplicar progresivamente el plurilingüismo en Secundaria, además de preguntarle si le "parece legal que un alumno exento de valenciano tenga que cursar un 25% del currículum en valenciano".

La 'popular' también ha advertido que los asesores lingüísticos "se niegan a ir a las reuniones de coordinación porque "dicen que no hay condiciones sanitarias suficientes". Esto, a su juicio, contraviene el artículo 16.2 de la ley que dice que los proyectos serán el resultado de un proyecto participativo.

Por todo ello, ha asegurado que la reunión de Marzà con las direcciones fue "un mitin y una campaña para limpiar su imagen". "Los docentes le habrían dicho que están extenuados, que no pueden más y que no es momento de aplicar esta ley", ha aseverado, garantizando que el PP volverá a los tribunales y defendiendo que "la libertad de las familias está por encima de su sectarismo nacionalista".

Marzà (Compromís) ha replicado que esta ley "se aprobó con el PP en el gobierno y llegaron a decir que era impecable". "Vamos a lo importante: en esta comunidad no se despide a profesores antes de Navidad como donde gobierna, somos la que más ha reducido el abandono escolar en los últimos años y hay 8.000 profesores más que esperemos que no se vayan a la calle si vuelven a gobernar", ha zanjado, además de afirmar que no ha oído hablar valenciano a esa diputada del PP en Corts.

Por otro lado, ante las críticas de Ciudadanos por la falta de medidas para dar seguridad a los profesores, el titular de Educación ha insistido en que los protocolos están funcionando "de forma extraordinaria" desde el principio y en que las aulas son espacios seguros.