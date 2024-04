Más de 220 efectivos de la UME colaboran "sin descanso" para apagar el incendio de Tàrbena y proteger estructuras

Un total de 182 personas permanecen desalojadas en Tàrbena, Parcent y Xaló

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 225 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajan desde este domingo "sin descanso" para controlar el incendio declarado en Tàrbena (Alicante), junto a los medios provinciales y de la Generalitat, en un operativo que se ha estado centrando en la zona norte del fuego y está tratando de proteger las estructuras dentro del perímetro.

Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios de comunicación.

De acuerdo con la última actualización de las 14.30 horas de Emergencias, en la extinción del incendio forestal trabajan efectivos terrestres de bomberos forestales de la Generalitat, Consorcio Provincial de Alicante, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, UME y agentes medioambientales, junto a ocho medios aéreos (dos del Estado y seis de la Generalitat, que han realizado entre el domingo y lunes unas 400 descargas. En estos momentos se está realizando un repaso del perímetro para comprobar la situación en la que se encuentra el incendio.

La delegada del Gobierno ha añadido que hay 226 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias apoyados por 69 medios técnicos en estas labores de extinción que vienen "trabajando sin descanso".

De acuerdo a Bernabé, durante la noche "han trabajado fundamentalmente con éxito en la zona norte del incendio" y la situación en la zona sur "quizá ha sido la más compleja".

La delegada ha indicado que dos carreteras comarcales permanecen cortadas y un total de 182 personas están desalojadas (unas cien en Tàrbena, dos en Xaló y 80 en Parcent). Pilar Bernabé ha agradecido el esfuerzo de todos los efectivos trabajando sobre el terreno y también de la Guardia Civil, que "desde el minuto uno" ha trabajado en el desalojo.

Respecto a los daños provocados por el fuego, Bernabé ha explicado que todavía no se puede concretar el número de estructuras afectadas pero que la UME y los bomberos están trabajando en la defensa de algunas de las estructuras dentro del perímetro para "garantizar que no lleguen las llamas". La delegada ha insistido en que "lo más importante" es que no se han producido daños personales.

Por otra parte, la delegada ha indicado que la Guardia Civil sigue investigando el origen del incendio y que "todo apunta a una quema agrícola". Así, "se está procediendo ahora a tomar declaración a las personas implicadas en esa quema" y se deberá comprobar si se estaba cumpliendo con los planes locales de quema propios de cada municipio.