Más de 30 editoriales y librerías singulares muestran su "resistencia cultural" en BIM Bang Books

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 editoriales y librerías singulares se darán cita en la segunda edición de BIM Bang Books, la feria que apuesta por la pequeña edición "como resistencia cultural" y que se celebrará los próximos 12, 13 y 14 de diciembre en la Escuela Superior de Arte y Diseño de València (EASD).

Los asistentes, tanto nacionales como internacionales, expondrán sus productos junto a un programa de actividades para todos los públicos. Como principales novedades, la organización destaca las jornadas profesionales y la participación de dos artistas invitados de reconocimiento internacional: la ilustradora Laura Simonati (Italia), laureada en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, y el diseñador e ilustrador Paul Farrell (Reino Unido), colaborador de marcas como Apple o Harper Collins.

Dentro de las actividades programadas está la Jornada Profesional, que será el viernes 12 de diciembre, durante toda la mañana en la EASD, con dos conferencias de los dos artistas invitados, al finalizar se inaugurará una Exposición de libros y material gráfico de los autores invitados y otros proyectos. Por otro lado, el domingo día 14 habrá un taller dirigido al público infantil a cargo de Paul Farrell.

La iniciativa está organizada por los proyectos Trampolín y Milimbo con el apoyo de la EASD (Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia). que este año cumple su 175 aniversario.

Las editoriales que acuden al certamen son Ediciones Menguantes, Media Vaca, Fulgencio Pimentel, Paul Farrell, Laura Simonati, Simone Virgini, Savanna books, Litera libros, A buen paso, Yekibud editores, Ballet boutique, Tres en raya, Colla paper, La riso guapa, Vacamú, La Granja editorial, Ediciones Modernas el Embudo, El Nadir, Ediciones Tralarí, Nice Guy Press, Master Publicaciones EASD, Nuppita Pittman, Editorial Concreta, Elmonstruodecoloresnotieneboca, Librería Bartleby,Trampolín y Milimbo