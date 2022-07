Mas admite "una situación complicada" para sustituir enfermeras en residencias y que se trabaja para igualar salarios

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha admitido que se está registrando una "situación complicada" para sustituir enfermeras en los centros de mayores que dependen de su departamento, pero ha asegurado que se está trabajando en la "raíz del problema", que es la equiparación de sueldos del personal que trabaja en cada una de las áreas.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, al ser preguntada por la denuncia pública que hizo este jueves el Colegio de Enfermería de Valencia, de problemas para cobertura de plazas de estas profesionales en los centros de mayores dependientes de Igualdad, hasta el punto de que acuden a grupos de WhatssApp para encontrar sustituciones.

Mas ha subrayado que está "aterrizando" aún en el departamento pero ha afirmado que por lo que le trasladan "de manera muy clara", se está trabajando en equiparar sueldos del personal que trabaja en centros del área de la infancia, con diversidad funcional o en mayores para que esto no ocurra.

"Estamos trabajando sobre la raíz del problema para homegeneizar sueldos en los trabajadores los centros y que la situación no sea la actual", ha dicho Mas, quien ha admitido que hay "una falta importante de personal" en el ámbito sanitario y no están en la "mejor situación posible para cubrir todas las bajas que nos gustaría", algo que, según ha subrayado, ya reconoció este mismo jueves el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, quien explicó en Les Corts que no se había llegado a cubrir la totalidad de las 5.000 plazas estructurales anunciadas en su departamento.

Por ello, ha señalado que se trata de una situación que sufren "de manera transversal" las Consellerias y, en el caso concreto de su área, trabajan para "eliminar al máximo las diferencias que pueda haber y facilitar el trabajo y remuneración al igual que el resto".

Preguntada por si habrá finalmente garantía de cobertura de plazas en el verano, ha señalado que se está hablando del tema con la Conselleria de Sanidad, con todos los sectores y entidades. "Hay acuerdos cerrados para que todo el mundo sea escuchado y que sus sugerencias sean materializadas en un acuerdo; las cosas van muy avanzadas y pueden quedar cerradas en dos o tres semanas antes de irme de vacaciones", ha zanjado.