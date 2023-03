Mas pide al Síndic de Greuges "moderar los discursos alarmistas": "No compartimos su tono"

Señala que la Administración puede mejorar y que está abierta a sus recomendaciones, pero que algunas "no son aplicables"



VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha pedido este viernes al Síndic de Greuges --que considera que las administraciones son un "territorio hostil" para los ciudadanos-- que "modere los discursos alarmistas": "Podemos seguir mejorando y estamos abiertos a todas las recomendaciones que nos pueda hacer, pero no compartimos, dados los datos y la evolución que ha habido, el tono alarmista de ese mensaje".

Mas, en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el pleno del Consell, se ha referido así a las conclusiones de la memoria anual de 2002 del Síndic de Greuges, que considera que las administraciones son un "territorio hostil" para los ciudadanos porque tienen que hacer frente a demasiados requisitos, muchas veces no entienden los procedimientos o no reciben respuesta y "hay una falta clara de empatía por parte de muchos funcionarios".

Al respecto, ha recalcado que los datos avalan la voluntad de colaboración y de hecho ha destacado que el informe reconoce que Igualdad y Políticas Inclusivas es la tercera conselleria que más colabora. Así, si su departamento recibió en 2017 un total de 14.096 quejas, este año han bajado a 1.062, unas 13.000 menos; mientras que el Observatorio Estatal de Dependencia que en 2015 daba un cero a la Comunitat Valenciana ahora le da un 6,2. "Queda por hacer, pero es un trabajo bien hecho", ha subrayado.

Del mismo modo, ha asegurado que "en ningún caso" se ha negado al síndic las actas de inspección. Al respecto, ha aclarado que no se le puede remitir una copia, sino que el síndic debe consultarlas físicamente --y se le ha ofrecido poder hacerlo en Alicante, donde esta institución tiene su sed para que no tenga que desplazarse, ha explicado-- al igual que cuando las solicitan los diputados, máximos representantes del pueblo valenciano.

"Otra cosa, es que esto no sea del gusto del síndic, pero las actas de inspección no se han enviado nunca, ni antes ni ahora, otro tipo de acto, sí, pero estas no", ha insistido Mas, que además ha señalado que este extremo lo ha debatido "personalmente" con el síndic. En esta línea, ha constatado que mantienen "una discrepancia" si "el síndic considera que tiene más derechos que los diputados" al acceso con copia a esas actas, pero hay "un matiz importante": "No es verdad que le deneguemos el acceso a esa información".

Asimismo, considera que las declaraciones del síndic, en las que señaló que las cosas no han mejorado desde que Mas asumió la conselleria, son "gustos personales que quedan fuera de lo que debería ser una opinión institucional" y considera que incluso son "feas" ese tipo de valoraciones. "Su opinión, no la puedo entrar a valorar, yo también podría decir si me gustaba más el anterior síndic", ha replicado.

MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mas ha destacado el papel del síndic y ha señalado que hay que "sacar pecho" del trabajo conjunto que se realiza porque sus recomendaciones permiten a la Administración "mejorar" como demuestra la trazabilidad de los informes de los últimos años.

No obstante, ha indicado que algunas de sus sugerencias "no son aplicables" porque en algunos casos dependen de "movimientos estatales o de tramitaciones". "No todos es tan fácil, pero somos una entidad colaboradora", ha recalcado. Con todo, coincide con el síndic en que "siempre hay margen de mejora" y se ha marcado como "deberes" para el próximo Botànic "reducir la burocratización y simplificar los procedimientos".

Por su parte, la sonsellera de Participación, Rosa Garijo, ha añadido que las referencia a Administración hostil y críticas por la exigencia de cita previa "se refieren más a las administraciones locales". De hecho, ha señalado que hay una circular a los PROP para que no se dejen a nadie sin atender por no tener cita previa y ha ordenado asimismo al director general de Transparencia que se revisen los casos en los que no se ha atendido a los ciudadanos por acudir sin ella.