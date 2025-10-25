Massó reprocha a PP la "estrategia teledirigida" de Génova para romper con Vox al cesar a ediles en Burriana (Castellón)

CASTELLÓ, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox Castellón, Llanos Massó, ha acusado al PP de seguir una "estrategia teledirigida desde Génova" para romper gobiernos con Vox en toda España, después de que este viernes el alcalde de Burriana (Castellón), Jorge Monferrer (PP), firmara el cese de tres concejales del grupo municipal Vox que votaron en contra de una bajada de impuestos en las ordenanzas fiscales.

Así lo ha censurado Massó este sábado en una comparecencia junto al concejal de Vox en Burriana Jesús Albiol --hasta ayer edil de Cultura y uno de los cesados--, según ha indicado el partido de Santiago Abascal en un comunicado.

"Lo que ha pasado en Burriana es un ejemplo más de la deslealtad del PP. Algunos dirigentes populares sueñan con que Vox desaparezca, pero se equivocan. Seguiremos trabajando con más fuerza desde la oposición para defender los intereses de los vecinos de Burriana", ha aseverado Massó.

Este viernes, el alcalde 'popular' de Burriana cesó a tres concejales del grupo municipal Vox, que formaban parte del equipo de gobierno. Se trata del que era responsable de Cultura, Jesús Albiol; el de Seguridad Ciudadana, Antonio Ferrándiz; y el de Urbanismo, Juan Canós. El primer edil afirmó que la decisión se debía a un escenario de "inestabilidad y falta de rigor" en el cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad, después de que los concejales de Vox votaran en contra de una bajada de impuestos en las ordenanzas fiscales.

Al respecto, Massó y Albiol han negado que "el motivo real" de la ruptura fuera la votación sobre las ordenanzas fiscales, sino que han sostenido que es "una estrategia del PP para romper el acuerdo con Vox y silenciar las dudas sobre el proyecto urbanístico del PAI Sant Gregori".

La también presidenta de Les Corts ha recalcado que su formación no votará a favor de ningún proyecto urbanístico hasta que sepan "claramente qué se está haciendo y qué se va a hacer con el PAI Sant Gregori". "Es un tema muy delicado y queremos toda la información antes de posicionarnos", ha insistido, al tiempo que ha agregado que han solicitado toda la documentación sobre el proyecto y quieren "garantías jurídicas y financieras plenas antes de apoyar nada".

Además, Massó ha lanzado un "mensaje rotundo" al alcalde de Burriana (PP), Jorge Monferrer, y a la concejala "díscola" de Vox en Burriana Beatriz Conejero, responsable de Familia, quien hasta el momento no ha sido cesada y podría continuar en sus funciones.

Al respecto, Massó ha sostenido que si Conejero permanece en el equipo de gobierno "será considerada una tránsfuga" y pedirán que entregue su acta. "Se presentó con las siglas de Vox y no puede traicionar la confianza de los burrianenses", ha espetado.

Por su parte, Jesús Albiol ha denunciado que el alcalde de Burriana "miente al hablar de una supuesta bajada de impuestos". "Lo que se votó fue una subida encubierta de la tasa de basuras. Es una estafa fiscal. El PP vende humo y engaña a todos los vecinos de Burriana mientras se niega a bajar los impuestos de verdad", ha denunciado.

Además, ha advertido que Vox mantiene "serias dudas sobre la presunta vinculación familiar del alcalde con el proyecto Sant Gregori". "Hasta que no tengamos todas las garantías jurídicas y financieras, Vox no apoyará ninguna decisión vinculada a Sant Gregori", ha insistido.

PP AFEA EL "AFÁN DE PROTAGONISMO" DE VOX

Por su parte, el PP de Burriana ha enfatizado que los concejales de Vox "conocían perfectamente las consecuencias de incumplir los acuerdos de gobierno y de votar en contra a la bajada de impuestos" en la localidad, pese a lo que "tres de los cuatro concejales" de la formación votaron en contra.

El presidente local y portavoz de la formación 'popular' en la capital de la Plana Baixa, Alejandro Clausell, ha defendido que "los acuerdos de gobierno deben basarse en la confianza mutua y en el cumplimiento de lo firmado, no en decisiones de última hora tomadas desde fuera en Valencia o Madrid, sin motivo y en perjuicio de los vecinos de Burriana", ha indicado el PP en un comunicado.

En referencia a la gobernabilidad, Clausell ha rememorado que "Jorge Monferrer fue investido alcalde sin los votos de Vox" y ha asegurado que desde el PP continuarán "trabajando con responsabilidad, centrados en mejorar los servicios y las oportunidades de todos los vecinos de Burriana".

Además, Clausell ha agradecido la "valentía del alcalde y de todos los concejales 'populares', que siempre priorizan Burriana y el servicio a todos sus vecinos".

Por último, ha mostrado su agradecimiento "a algunos de los concejales de Vox que durante estos dos años han demostrado sentido de la responsabilidad y compromiso con el interés general de la ciudad", al tiempo que ha lamentado que "el afán de protagonismo de algún integrante de Vox haya provocado la crisis interna de su partido, trasladada al Pleno, y haya acabado con un pacto que estaba siendo útil para la ciudadanía".