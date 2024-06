Mazón acusa al Gobierno de humillar a los españoles con financiación para Catalunya "por un minuto más en el poder"

Promete activar todos los mecanismos que permita la ley y destaca la unidad de las CCAA del PP, cada una desde su "realidad"





VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha calificado como una "humillación para todos los españoles" el tratamiento especial para Catalunya por el que aboga la ministra de Hacienda, la socialista Mª Jesús Montero, en financiación autonómica. Además, ha advertido que "si se avanza en ese camino y si se concreta en algo", el Consell activará todos los mecanismos que le permita la ley contra esta "deriva inédita de desigualdad".

"Van a hurtar el dinero a los alicantinos, valencianos y castellonenses, lo que nos corresponde, lo que nos merecemos y lo que es justo, para dárselo en exclusiva al separatismo por unas horas más, un sillón más, un minuto más en el poder", ha denunciado en declaraciones a los medios tras la sesión de control en Les Corts.

Mazón ha valorado así las palabras de este jueves de Montero, quien considera que las "cuestiones singulares" que tienen algunas comunidades como Catalunya "tienen que tener un tratamiento especial" en materia de financiación autonómica, pero insiste en llevar a cabo una negociación junto al resto de autonomías para impulsar un modelo que sea válido para todas.

En una de sus intervenciones en el pleno de Les Corts, Mazón ha criticado que la ministra haya ofrecido financiación singular a Catalunya "y la condonación específica de la deuda solo para Cataluña" --los 15.000 millones de euros que el PSOE pactó con ERC en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez--, además de señalar que "es una consecuencia de las elecciones europeas" del pasado domingo. "Estoy muy orgulloso de ser presidente de un gobierno que ya no se calla ante los agravios de Pedro Sánchez", ha enfatizado.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, ha abundado que se trata de "la última oferta y la última humillación del Gobierno, que más humillado no puede estar", cuando pensaba que "no había más límites que cruzar": "Es la consagración definitiva del principio de desigualdad y de la igualdad territorial".

"COMO SI FUERA UN PAÍS INDEPENDIENTE"

"Ahora directamente se ofrece, como si fuera un país independiente, como si fuera una república independiente, una financiación y una condonación singular cuando todo el mundo sabe que más deuda tenemos somos los que peor financiados estamos: la Comunidad Valenciana", ha aseverado.

Preguntado por las medidas que podría adoptar el Consell, Mazón ha asegurado que activarán "todos los recursos en prevención" desde la Abogacía de la Generalitat, realizando "los estudios jurídicos correspondientes": "No solamente se trata de reaccionar cuando nos ningunean, es que ahora nos están obligando a trabajar en prevención de las nuevas injusticias que nos quieren perpetrar".

"Desde luego, vamos a activar todos los mecanismos que nos pueda conferir la ley contra este nuevo atropello", ha insistido, y ha garantizado que la defensa de la igualdad de los territorios está "perfectamente coordinada" en el PP aunque cada comunidad "tiene su realidad". "La unión hace la fuerza", ha dicho, y cuantas más autonomías estén "en contra de la desigualdad" será "mejor para España y para la Comunidad Valenciana".

Respecto a si se podría realizar un frente común desde Les Corts, Mazón ha afirmado que no lo descarta, pero ha remarcado que la declaraciones de Montero le han producido "indignación y sorpresa". "Reconozco a Sánchez la capacidad de sorprendernos a todos para mal", ha reprochado, para subrayar que "esto estaba preparado nada más después de las elecciones".

En cualquier caso, ha instado a la ministra a "poner sobre la mesa un nuevo sistema de financiación" y no uno "solo para los separatistas". "Esta es una situación que no se puede prolongar y ya no cuela. Decir que es que el PP no quiere plantar el sistema de financiamiento; oiga, cumpla usted con su obligación", ha rematado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FLA

Por otro lado, Mazón ha afirmado que "empatiza" con los gobiernos valencianos anteriores que "han tenido que tomar decisiones con una muy mala financiación", si bien ha destacado que el Consell actual ha ejecutado "el triple de fondos europeos" que el anterior Botànic.

Sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ha defendido que la Comunitat sea la autonomía que más cantidad recibe al ser la peor financiada, ya que lo contrario sería "el acabose": "Es absolutamente imprescindible (...) Es la obligación del Gobierno".

Además, ha sostenido que la Comunitat debe recibir más FLA por el aumento de la deuda, que ha achacado al "pozo sin fondo" del Botànic por "no acometer las reformas que tenían que hacer", y ha resaltado que el presupuesto del actual Consell ya no es "ficticio" aunque se elaboró "a ciegas, sin los datos oficiales que debe aportar el Gobierno".