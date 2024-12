Mazón afirma que no está "en ningún cálculo político" sobre su futuro porque la recuperación es su "exclusiva prioridad"

VALENCIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subrayado este sábado que no está "en ningún cálculo político" sobre su futuro sino que su "exclusiva prioridad" es la recuperación de las zonas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre.

Así lo ha señalado este sábado, a preguntas sobre si cree que la dirección nacional del PP y su presidente Alberto Núñez Feijóo lo respaldan, en dos atenciones a los medios, primero al acudir a la reunión del Cecopi y después durante su visita a las obras de reparación del viaducto sobre el Barranco del Poyo.

Mazón ha asegurado que para él "lo importante es recuperar la zona lo antes posible, de la mejor manera posible". "Esa es la absoluta prioridad, de hecho es la exclusiva prioridad. Los cálculos políticos no están ni en mi cabeza, ni en mi posición, ni en mi persona. No están ni en el último lugar, simplemente no están", ha agregado.

El 'president' ha afirmado que "las estrategias políticas o de sacar rédito político, incluso desde el punto de vista personal, pertenecen a otros partidos políticos". En esa línea, ha subrayado que no se dedica "a otra cosa" que no sea la recuperación y ha lamentado que "algunos" ya se están "encargando de tratar de sacar tajada del momento que estamos".

El 'president' ha reiterado que "lo importante es que sigamos abonando las ayudas con la rapidez con la que a marchas forzadas estamos trabajando con ellas", y ha destacado que son más de 10.000 familias las que las han recibido.

En relación a las palabras de Feijóo sobre que la decisión de Génova en este asunto "estará enchufada a lo que piensen los vecinos", Mazón ha señalado que "tiene que ser así".

Sobre si siente el respaldo de Génova, ha expresado: "Valencia entera siente el respaldo de toda la Dirección Nacional del Partido Popular, que yo tengo que decir que desde el principio han estado trasladando nuestro cariño, su capacidad operativa en esos lugares, en esas regiones donde estamos gobernando como Partido Popular".