Mazón apoya las críticas de Feijóo sobre inmigración: "Claro que hay un efecto llamada cuando las cosas se hacen mal"

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado compartir las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre "un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular" y ha vuelto a instar al Gobierno a dar más recursos a las comunidades autónomas para acoger a los menores migrantes.

"Claro que hay un efecto llamada cuando se hacen mal las cosas, y por eso tenemos que tener la altura de miras de la sensibilidad de la solidaridad pero del rigor de hacer las cosas bien", ha manifestado Mazón a preguntas de los periodistas en la Tomatina de Buñol (Valencia).

Así ha valorado las palabras de Feijóo, quien ha advertido en redes sociales que es "irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular" y ha criticado la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Mauritania desde donde reivindicó que la inmigración no es un problema sino "una necesidad".

Mazón ha sostenido que "cuando se hacen las cosas con falta de seriedad, con falta de responsabilidad, con falta de previsión, las mafias saben aprovecharse". "Las mafias están muy especializadas en saber aprovechar las grietas de cuando un sistema no funciona bien", ha añadido.

Además, ha defendido que "la solidaridad, la humanidad, los brazos abiertos a ayudar a quien más lo necesita es necesariamente compatible con hacer las cosas bien, programarlas bien, organizarlas bien y tener una, aunque sea una, política migratoria con Europa, con los países de origen, con las comunidades autónomas".

"Eso es lo que echamos en falta del Gobierno, que haya una programación, que haya una dación de recursos, que haya una atención a los que están aquí", ha reclamado, para reiterar que los centros de acogida a menores migrantes están "colapsados".

Esto supone, ha criticado, "un dislate" por "no preparar y no programar bien las cosas", con "las mafias como los únicos beneficiados". "Esto no lo podemos permitir", ha reivindicado.