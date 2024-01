Mazón apuesta por la "mayor coordinación" entre comunidades en elementos y asignaturas de la EBAU que sea posible

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, apuesta por la "mayor coordinación" entre comunidades autónomas en aquellos elementos comunes y asignaturas de la EBAU que lo permitan así como en la valoración del profesorado: "Creo en la mayor coordinación y no en la mayor descoordinación".

Así se ha pronunciado Mazón este jueves en Fitur al ser preguntado por la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para crear una EBAU única en las comunidades gobernadas por los 'populares' y los reparos que la Conferencia de Rectores ha puesto al respecto.

"Hay que avanzar en coordinación. Si el gobierno no pone propuestas encima de la mesa, y estamos con anuncios que no sabemos muy bien, es difícil", ha señalado. "Hay un camino adecuado que es el que propone el Partido Popular, que es el de la coordinación, el de no olvidar que somos España, porque si no vamos a tener todos un problema. Creo que hay documentos y trabajo técnico suficiente como para que lo afinemos bien", ha manifestado.

Según Mazón, en España "lo que hace falta es coordinación y cuando el Ministerio no lo hace, ya se ha visto con las mascarillas y con la sanidad, o con los bulos de las autobajas, cuando no nos coordinan, pues tenemos que dar un paso adelante nosotros y proponer medidas para trabajar, para construir y para coordinar España".

Por otra parte, sobre el refuerzo en matemáticas, ha señalado que la Generalitat lo implantó a principio de curso porque considera que el Botànic implantó "asignaturas ideologizadas que tumbaron los tribunales al tripartito ideologizado de la Generalitat Valenciana". "Esas horas que decidieron no darlas, nosotros las dedicamos a reforzar las asignaturas troncales, especialmente matemáticas, que es que ya lo estamos haciendo", ha agregado.

Además, ha señalado que la Comunitat Valenciana está "a las puertas, por fin, de una ley de libertad educativa, porque los 'papis' y las 'mamis' se la han ganado". "Después de tanta imposición, tanto procés, tanta oficina de policía lingüística, en la Comunitat Valenciana lo que llega es la libertad y la coordinación", ha manifestado.