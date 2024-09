Mazón avanza que creará la Mesa del Agua este mes: "Se me ha acabado la paciencia" de esperar a PSPV y Compromís

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el decreto para la creación de la Mesa del Agua se pondrá en marcha este mes de septiembre porque, según ha advertido, la Comunitat Valenciana "ya no puede esperar más", al tiempo que ha reconocido que se le ha "acabado la paciencia" de esperar al PSPV y Compromís, formaciones que "todavía no se han pronunciado" sobre si se van a adherir a esta iniciativa.

Frente a ello, durante su intervención en un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea este martes en València, Mazón ha agradecido a los rectores de universidades, asociaciones agrarias, expertos y regantes que sí que se han sumado a esta mesa su voluntad para trabajar "todos juntos desde la unidad".

Sin embargo, ha lamentado que lleva "siete meses esperando" a que PSPV y Compromís confirmen si se van a adherir y que, en caso afirmativo, designen a las personas que formarán parte de la misma. "Se me ha acabado la paciencia", ha admitido.

En este punto, ha justificado que no puede "esperar más", después de que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le dijera "hace cuatro meses que en 15 días tendrían una respuesta". "Me parece un dislate, no me espero más al agua que necesita nuestra tierra", ha recalcado.

Al respecto, ha argumentado que no va a dejar de tener un debate académico y científico mientras que PSPV y Compromís "deshojan la margarita de si van a participar o no". "El decreto se va a poner en marcha este mes y, quien no quiera venir, quedará retratado", ha zanjado.

TURISMO

Por otro lado, ha apostado por "ordenar" y no "limitar" el turismo en la Comunitat Valenciana para crecer de manera "sostenible y adecuada" y ha pedido "sentido común" en este aspecto para conseguir un sector "con equilibrio".

Mazón, que en cualquier caso se ha mostrado "a favor del turismo", ha abogado por dar peso a los ayuntamientos para que ajusten la regulación a su "realidad municipal" y, en este sentido, ha valorado la aprobación la pasada semana en Les Corts Valencianes del decreto ley de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico, que ha subrayado que pone "freno a los desmanes".

Para el dirigente valenciano, la Comunitat Valenciana "puede recibir a más turistas" y está "llamada a crecer de manera sostenible", un fin que pasa por que cada municipio regule la normativa "según su realidad". "El café para todos no es lo mismo", ha señalado el 'president', que ha defendido que, por ejemplo, "no se puede tratar a València como a Benidorm".

En este contexto, ha insistido en que la Comunitat Valenciana "será turística o no será", porque el turismo, ha defendido, provoca "beneficios extraordinariamente importantes". "Cada vez que viene un turista es una fiesta", ha recalcado Mazón, aunque ha especificado que nunca "a lo loco", sino con una regulación "seria".