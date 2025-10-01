Mazón califica de "masacre" la situación en Gaza y llama a trabajar "entre todos" para que se acabe "lo antes posible"

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, presenta la campaña institucional con motivo del 9 d'Octubre, en el Palau de la Generalitat, a 1 de octubre de 2025 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha calificado de "masacre" la situación en Gaza y ha llamado a "trabajar entre todos" para "lanzar el mensaje de que tiene que acabar lo antes posible". Además, ha considerado "bastante absurdo que algunos quieran, de nuevo, volver a acusar a los que digan genocidio como personas de ley y a los que no lo digan como fachas".

"Esto me parece una reducción que no contribuye en absoluto", ha señalado el jefe del Consell este miércoles, al ser preguntado durante el acto de presentación de la campaña institucional con motivo del 9 d'Octubre por su posición sobre el uso del término genocidio, ante las diferencias de criterio en los 'barones' del PP para referirse a la intervención militar israelí en la Franja de Gaza.

Carlos Mazón ha asegurado que, "igual que el rey de España", la situación en Gaza "es una masacre" y ante la misma ha llamado a "trabajar entre todos" y a "lanzar todos el mensaje de que tiene que acabar lo antes posible".

Dicho esto, ha considerado "bastante absurdo que algunos quieran, de nuevo, volver a acusar a los que digan genocidio como personas de ley y a los que no lo digan como fachas". Esto me parece una reducción que no contribuye en absoluto, creo que es una postura bastante clara la mía", ha sostenido.

Por otra parte, preguntado por si el Consell tiene información sobre la situación de los valencianos que forman parte de la flotilla que se dirige a Gaza, el 'president' de la Generalitat ha afirmado que no le "consta que desde la Delegación del Gobierno, que es la competente en estas materias, se nos haya trasladado información sobre la realidad o la actualidad de estos ciudadanos de la Comunitat Valenciana". "Por tanto, como no tengo información, no hemos recibido información, pues no puedo hacer más valoraciones", ha zanjado.