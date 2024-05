Mazón celebra el primer año "de cambio" en la Comunitat: "Ahora hay un gobierno que reivindica donde otros callaban"

Rechaza los "rumores" sobre hipotéticos cambios en el segundo escalón del Consell: "No lo tengo previsto"



VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hecho balance este martes del primer aniversario de la victoria en las elecciones autonómicas del 28M que le han llevado a la Presidencia del Consell y ha celebrado el "arranque del cambio" desarrollado desde entonces, con un programa que "todo el mundo conoce" y que consiste en "cumplir los compromisos con los ciudadanos". "Ahora hay un gobierno que ha puesto pie en pared y que, por fin, reivindica las inversiones que merece la Comunitat Valenciana donde antes otros callaban", ha defendido.

El jefe del Consell ha valorado que en este primer año en el Palau de la Generalitat "la libertad de las valencianas y los valencianos se abre paso", con un gobierno que ahora "defiende el agua, el Puerto, la cerámica o los sectores productivos" y que antes, con el Botànic, a su juicio, "no se hacía con la suficiente contundencia".

Mazón, durante su intervención en un encuentro organizado por la Cadena COPE, ha subrayado que ahora la Comunitat Valenciana tiene un Consell que "ha empezado a caminar" y que desarrolla un "cambio" que "se ha puesto en marcha" y que "está ayudando" a que la región sea "la comunidad con más desgravaciones fiscales de toda España".

También ha valorado, entre las medidas y acciones impulsadas durante este año, la reducción de las listas de espera sanitarias o la gratuidad de la educación entre 0 y 3 años que "por fin será una realidad". "El camino que hemos emprendido es serio y previsible, todo el mundo lo conoce y es un camino de cumplir nuestros compromisos con los ciudadanos, como todo el mundo está viendo", ha defendido.

En cualquier caso, ha reivindicado que, pese a que la Comunitat Valenciana "está avanzando", todavía queda "gran parte del camino por hacer". Por ello, ha valorado que, "lejos de satisfacción", "jamás" se mostrará "satisfecho" porque, "cuando uno es muy ambicioso, no está satisfecho nunca". Así, ha mostrado su voluntad de continuar trabajando para que la Comunitat Valenciana "ocupe el puesto y el protagonismo que merece" y tenga "la ambición que no ha tenido durante demasiados años".

EL "PRINCIPAL RETO", LA FINANCIACIÓN

Entre las prioridades y retos para los próximos años, el 'president' de la Generalitat ha fijado la voluntad de "continuar" la reforma fiscal; "avanzar" en la equidad sanitaria; "acabar" con las listas de espera en los centros de mayores; la puesta en marcha de vivienda pública, algo que "antes no se hacía"; o avanzar en la "simplificación" administrativa. También ha mencionado la vivieda o el agua. "Nos queda mucho por hacer", ha recalcado.

Sin embargo, Mazón ha asegurado que la financiación autonómica es "el principal reto de todos" porque, ha advertido, "no se pueden desarrollar políticas sociales" si el Gobierno "nos sigue ninguneando" en este aspecto. "La financiación nos tiene que garantizar una sanidad digna porque no tenemos las mismas armas para hacer sanidad pública que el resto de comunidades autónomas, ni para hacer políticas sociales o para defender a los dependientes porque no lo tenemos", ha lamentado.

En esta línea, ha reclamado que esta "situación de desagravio" que sufre la Comunitat Valenciana "tiene que acabar" porque "otros sí que están, con privilegios y a través del chantaje, mejor tratados que nosotros". "Esta no es la España que queremos. Esta es la España de --Pedro-- Sánchez, la de varias velocidades en función de si le ayudas o no a seguir en su sillón en la Moncloa. Y esto no es un sistema que funcione, desde luego para la Comunitat Valenciana, no", ha remarcado.

"CADA DÍA, UN MARTILLAZO"

Frente a ello, ha reivindicado que en la actualidad "ya no hay un Consell que se calla, que baja los brazos o que no se levanta", sino que hace "al revés", que "levanta los brazos". Por ello, se ha mostrado "muy orgulloso" de encabezar "un compromiso, una lealtad y un camino que no engaña a nadie", al frente de un Consell que "sigue trabajando" con "humildad" y "ambición" los "retos del día a día". "La nota y los adjetivos no los ponen los ciudadanos", ha apuntado.

En esta línea, sobre la relación del Consell con el Gobierno de España, Carlos Mazón ha asegurado que "lo que funciona es que seamos una tierra que reivindica que se pone en pie". Por esta razón, ha apostado por dar "cada día un martillazo", aunque siempre "con respeto institucional y rigor" y, "si es posible, buscando el acuerdo".

NIEGA CAMBIOS EN EL CONSELL

Por otro lado, preguntado por hipotéticos cambios en el segundo escalón del Consell, el 'president' de la Generalitat ha rechazado los "rumores periodísticos" --"nos vamos acostumbrando a convivir con ellos todos los días" y "no nos distraen de nuestro trabajo"-- y ha aclarado que no "tiene previsto" acometer cambios en la composición del Gobierno valenciano. De hecho, ha indicado que durante este primer año "ya han habido algunos cambios" en el Consell, "algunos nada más empezar".

"Si hay que ajustar, pues se ajusta, pero el camino está trazado y la política está clara", ha recalcado Mazón, que ha afirmado que a él le gusta "hablar más de política que de políticos" porque a la política "estamos para servir el tiempo que corresponda", algo que "tiene claro todo el Consell".

Asimismo, preguntado por la rapidez en que se fraguó y anunció el pacto de gobierno entre PP y Vox tras las elecciones del 28M, Mazón ha justificado que "el cambio no podía esperar" y que tenía "claro" la necesidad de "poner en marcha" un gobierno que "bajara los impuestos y eliminara la policía lingüística", entre otras cuestiones. "Estoy muy orgulloso, y si alguien se arrepiente, es su problema", ha zanjado.

CINCO LEYES

Paralelamente, en relación con las cinco proposiciones de ley impulsadas por el PP y Vox, en tramitación en Les Corts, Mazón ha justificado que se presentaran en bloque: "Tienes claro un texto, lo que vas a hacer, que hay que hacer muchas cosas y algunas de ellas las puedes hacer de manera coordinada para apurar plazos".

En el caso de la de libertad educativa, ha apuntado que tiene que ver con que "conviene" que quede aprobada antes del inicio del próximo curso escolar, mientras que con la reforma de la ley de À Punt se ha preguntado "por qué hay que tardar" para cambiar un modelo de radiotelevisión que "no ve nadie" y que tiene el propósito de acabar con la "duplicidad de la estructura y el gasto superfluo". "No he venido a improvisar, hemos trabajado durante meses", ha subrayado.

Respecto a la ley de concordia, ha incidido en que el propósito del Consell es "defender" sus posturas que pasa por que "alguien que haya sufrido violencia política en España merece un reconocimiento". En este punto, ha considerado que si "solo unos" lo merecen, eso "no es concordia".

"La semana pasada firmé nuevas exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura, y muy contento de hacerlo", ha resaltado Mazón, que ha reconocido que le produce "mucha gracia" que la "principal crítica" a esta ley sea que el periodo "no es monográfico de la dictadura", unas posiciones que ha vinculado a la necesidad de algunos sectores de "hacer marketing".