Mazón critica que Compromís "se dedica a sacar tajada política" mientras el Consell trabaja en la recuperación

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recriminado que es "evidente que Compromís se dedica a sacar tajada política" mientras el Consell se centra en "reabrir el metro, pagar las ayudas y trabajar en la reestructuración y la recuperación de la normalidad".

Así se ha pronunciado durante su visita al puesto de mando provisional de Metrovalencia, preguntado por la proposición no de ley (PNL) registrada este martes por Compromís con la que esta coalición quiere forzar a todos los diputados a posicionarse sobre si el 'president' de la Generaliat, Carlos Mazón, debe o no dimitir por su gestión de la dana del 29 de octubre.

Al respecto, Mazón ha indicado que "cada uno de manera evidente se dedica monográfica y prioritariamente a lo que considera que es su mayor objetivo". El suyo, ha insistido, es "reabrir el metro, el de recuperar la normalidad, el de pagar las ayudas lo antes posible". "Somos la administración que más rápido está trabajando y vamos a seguir incrementándolo", ha resaltado.

"Yo me dedico a la recuperación. Yo me dedico a la movilidad. Yo me dedico a restaurar la normalidad. Compromís se dedica a sacar tajada política. Cada uno es muy dueño de hacer lo que quiera y tendrá que responder por ello", ha zanjado.