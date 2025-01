Mazón critica que el Gobierno no les haya traslado la petición del Fondo de Solidaridad: "La coordinación es mejorable"

VALÈNCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado que el Gobierno de España no les haya "trasladado ni coordinado" la petición de acogerse al Fondo Europeo de Solidaridad para financiar 4.404 millones de gastos por la dana. "Hay niveles de coordinación evidentemente mejorables", ha reprochado.

En ese sentido, preguntado por los medios, ha afirmado que no puede valorar esta solicitud porque, ha afirmado, no tiene la información. "El Gobierno ha solicitado esto sin trasladarnos la petición para que la pudiéramos analizar, tan pronto como nos la trasladen, pues podré hacer una valoración", ha comentado.

Respecto a la cantidad solicitada de 4.404, ha recordado que el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que alcanza los 1.500 millones. Por ello, ha considerado: "Yo no sé si el Gobierno está trabajando en algún tipo de suplemento, al pedir 4.500 millones cuando hay un tope de 1.500 para toda Europa".

"Desconozco si el Gobierno ha abierto interlocutores, si se está reivindicando y luchando por Valencia en algún tipo de suplemento o de mejoras de las condiciones o en otro tipo de fondos que se puedan destinar", ha señalado.

Al respetco, ha afimrado que lo desconoce porque "tenemos un comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana al que aún no han dejado reunirse con la Generalitat, porque el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar lleva casi 80 días desaparecido y no sabemos cuáles son las inversiones que van a realizar y porque el Gobierno de España no nos ha trasladado ni coordinado con nosotros la petición a Bruselas", ha afirmado. Por contra, ha destacado que el Consell está "dando lo mejor de nosotros mismos todos los días, todos los días".