Mazón defiende que la coalición en la Diputación de Alicante es "fuerte" frente a los "escándalos" diarios del Consell

ALICANTE, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha defendido este lunes que la coalición de gobierno en la corporación provincial (PP-Cs) es "fuerte" frente a los "escándalos" y "discrepancias" diarios del Consell, por lo que ha asegurado que la institución contará con unos presupuestos en 2023 debido a la estabilidad del pacto.

Así ha valorado la postura del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en una entrevista con Europa Press, de que "no se da ninguna condición como para adelantar las elecciones autonómicas" y es necesario "orillar las diferencias" en el gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-UP) para conseguir un "buen" presupuesto.

"Yo pienso que lo más importante es dar estabilidad institucional para poder dar una buena gestión de Gobierno. Para eso es importante que las coaliciones no estén divididas, no estén a la greña todos los días y no se estén peleando y asumiendo criterios distintos todos los días. Desgraciadamente esto es lo que hemos visto en la Generalitat Valenciana", ha expuesto Mazón.

Del mismo modo ha subrayado que en la Diputación de Alicante no dan "escándalos ni discrepancias todos los días" y que "habrá presupuestos". "No tengo que hacer ningún llamamiento público ni privado a mis socios de gobierno porque tengo la suerte de presidir y trabajar con un gobierno muy estable --ha agregado--. Allá cada cual con la estabilidad que le ofrece a los ciudadanos de una manera o de otra".

Respecto a los tiempos de las elecciones, después de que el 'president' ha descartado por ahora un adelanto, Mazón ha insistido en que ya ha contestado "muchas veces": "No es para nosotros demasiado importante cuando estime Puig que le va a ir bien mal o peor, sino que para nosotros lo importante es lo mal que le va a ciudadanos y lo preparada que está la ciudadanía y la Comunitat para pasar página cuando corresponda".

"En cualquier caso, si las preocupaciones del 'president' son su propia estabilidad, sus propios socios de gobierno y tiene que hacer llamamientos en público para que haya algo de estabilidad en la Generalitat, me parece que no es la prioridad más adecuada la que tiene Puig", ha zanjado.