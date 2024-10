Mazón denuncia que "Bildu marca la política penitenciaria en España" ante la reforma que beneficiaría a presos de ETA

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha mostrado su "indignación" por la reforma de la legislación que podría permitir una rebaja de penas a presos de ETA, aunque ha asegurado no le sorprende porque "esta es la España de Sánchez" y "Bildu está marcando la política penitenciaria de este país": "Poca sorpresa, pero enésima decepción".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas tras participar en un foro en Madrid, sobre la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que pretendía aprobarse este martes en el Senado y que favorecería a presos de ETA. El PP no ha presentado ninguna enmienda, ante lo que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha exigido que use su mayoría en el Senado para tumbar la modificación.

Mazón ha criticado que el Gobierno "ya lo hizo con los violadores", en alusión a la ley del 'solo sí es sí', y ha afirmado que ahora "el patrón sigue siendo el mismo": "El patrón sigue siendo el de rebajar las penas a los delincuentes, el patrón sigue siendo que Bildu está marcando la política de este país".

"La semana pasada, Bildu marcaba la política de este país con la Ley de Seguridad --conocida como 'ley mordaza'-- y resulta que a los primeros a los que el Gobierno les pide opinión para hablar de seguridad es a los expertos en inseguridad, en vez de pedirle a los expertos en seguridad que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha reprochado.

A su juicio, con la reforma que beneficiaría a presos de ETA sucede lo mismo, por lo que ha denunciado que "quien está al mando es quien está al mando y quien marca la política penitenciaria, la política de seguridad, la política de memoria, la política de la moralidad incluso pública en España, es Bildu". "Esta es la España de Sánchez: poca sorpresa, pero enésima decepción", ha rechazado.

Preguntado por qué el PP votó a favor de esta reforma cuando salió adelante en el Congreso, Mazón ha remarcado que "se trata es de una transposición de una directiva" europea, si bien ha advertido que "de fondo hay lo que hay" y que "no cabe ninguna duda".

"Esto ocurre a continuación de muchas otras cosas, no de un asunto concreto, esto está dentro de una hoja de ruta y en esa el PP no está, eso no tiene duda nadie --ha diferenciado--. Transponer una directiva es una cosa muy distinta de llevar la manija de un país".

"SI NOS HICIERAN CASO COMO A BILDU YA TENDRÍAMOS EL AGUA"

Por otro lado, preguntado por si cree que el presidente Pedro Sánchez tomó nota de sus peticiones del pasado viernes en la reunión entre ambos en la Moncloa, el jefe del Consell ha reiterado que sigue "en modo vigilante, como con todo lo que se trata del Gobierno de España".

"En cualquier caso, si nos hicieran caso a los valencianos la mitad de lo que le hacen caso a Bildu el agua ya la tendríamos", ha rematado.