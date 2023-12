Mazón descarta modificar los presupuestos por las menores transferencias del Estado: "Ni puedo ni quiero"

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que no contempla modificar los presupuestos autonómicos para 2024 a pesar de contar con menores transferencias de recursos del Estado de las presupuestadas. "Ni puedo ni quiero", ha recalcado.

"Mi respuesta es que no: no voy a cambiar los presupuestos. Los recortes de Pedro Sánchez no se van a aplicar cuando vienen tarde, mal y con irresponsabilidad", ha manifestado en la rueda de prensa ofrecida junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la II Cumbre Comunidad de Madrid-Comunitat Valenciana organizada por Conexus.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este pasado lunes, el Ministerio de Hacienda comunicó que las comunidades autónomas recibirán en 2024 un 15% más del sistema de financiación y su objetivo de déficit será del 0,1%. Además, anunció que obtendrán los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros.

Preguntado por si contempla modificar el presupuesto de la Generalitat, dado que las transferencias del Estado serán menores de las presupuestadas, Mazón ha subrayado que realizaron las cuentas "sin ninguna previsión" por parte del Estado antes de iniciar su elaboración, solo con "estimaciones de la AIReF". Además, ha reiterado que son "unos presupuestos serios" y "sin partidas inventadas de ingresos".

"El Gobierno no nos puede decir donde dije digo, digo diego; no puede decir nada", ha recalcado, acusando al ejecutivo central de pretender que las autonomías hagan "a ciegas" sus "deberes".

Previamente, en una entrevista en la COPE este martes recogida por Europa Press, el también líder del PPCV ha resumido la jornada del CPFF en que "la batalla acaba de empezar" y que el Gobierno ha dado "unas indicaciones generales tarde y mal", "con una muy mala previsión", porque "no ha asumido su responsabilidad" de proporcionar sus previsiones para efectuar los presupuestos autonómicos.

"Nos quieren dar un baño de realidad cuando quienes han estado ocultado la realidad son ellos", ha denunciado, antes de calificar de "sorprendente" que "se niegue que hay un trato bilateral con el separatismo catalán cuando precisamente la única comunidad que no vino ayer es la que todo el mundo sabe que está comiendo aparte", aunque "lo que dice el gobierno catalán no tiene nada que ver con lo que está diciendo la ministra".

Mazón ha criticado que el Gobierno central podría haber comunicado que se imponía la senda fiscal o el déficit cero antes de presentar el Presupuesto de la Generalitat para 2024 en Les Corts elaborado "a ciegas" y se acabara el plazo de enmiendas.

Ha reprochado que el Ministerio de Hacienda no facilitase los datos sobre las liquidaciones a cuenta o las previsiones de crecimiento. "Lo único que hemos podido trabajar es con datos provisionales con la AIREF", ha lamentado.

Además, Mazón ha señalado que el gobierno valenciano acudió al CPFF "sin las propuestas para poder estudiarlas" y que la comisión de trabajo se reunió solo media hora antes. Ha pedido tiempo para analizar las cifras trasladadas por el Ministerio porque "no se puede improvisar". Ha preguntado, respecto al déficit, "por qué el Gobierno se guarda para él el 0,2% y no se da a las comunidades el 0,1%".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Asimismo, el presidente de la Generalitat ha preguntado por qué no se abordó la reforma del sistema de financiación autonómica. "El modelo de financiación autonómica no es una batalla de esgrima entre presidentes autonómicos", ha lamentado, y ha criticado que "el gobierno está haciendo ausencia absoluta de responsabilidad con respecto al asunto más importante que tiene".

El 'president', preguntado por si cree que el Gobierno quiere convertir la financiación autonómica en una batalla entre ccaa del PP, ha contestado que no le cabe la menor duda, y que "lo está haciendo ya con el déficit".

Mazón ha defendido que el gobierno de España es quien "tiene que poner encima de la mesa una propuesta y quien tiene que trabajar la igualdad y la justicia entre los territorios".

"Los distintos territorios tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia configuración, nuestras propias características. Es evidente, y le mando un saludo desde aquí, que Alfonso Fernández Mañueco hablará del peso específico y del coste que efectivamente tiene la dispersión, o la España vaciada. Y es evidente que yo hablaré del peso específico que tiene el concepto poblacional y sobre todo la España superpoblada", ha señalado, antes de señalar que están "dispuestos a abordar esto y a trabajarlo con un límite que es España".

Mazón ha aseverado que "una parte importante del déficit que tiene la Comunitat Valenciana es por el sistema de financiación" y "otra muy importante es por una muy mala gestión de este sucursal de los países catalanes llamada Botànic que hemos tenido estos ocho años".

"Solo en la última legislatura el gobierno de Puig adjudicó a dedo, es decir, sin expedientes de contratación ni ofertas contradictorias, 800 millones de euros", ha expuesto, al tiempo que se ha referido también a "empresas fantasma" e "intentos de enchufismo que ha tenido que parar la propia Intervención".