Mazón destaca que la Comunitat Valenciana "lidera la creación de empleo" en España: "Es un mérito de toda la sociedad"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que la Comunitat Valenciana "lidera la creación de empleo en este último año en España", al tiempo que ha subrayado que las buenas cifras son "un trampolín" para redoblar esfuerzos en "incentivar la actividad económica, rebajar la presión fiscal, simplificar la administración, atraer la inversión y reforzar la educación enfocada al empleo con acciones como la reforma de la Formación Profesional".

Así se ha pronunciado en el Foro Alicante organizado por el Club Información bajo el título 'Educación en Libertad'. Durante su intervención, Mazón se ha referido a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que reflejan 97.600 personas empleadas más en el último año en la Comunitat Valenciana, así como el descenso del paro en el segundo trimestre del año en 42.000 personas, situando la tasa de paro en la región en el 11,7%.

Mazón ha subrayado "el buen comportamiento del empleo entre las mujeres, que lidera tanto el crecimiento del empleo como la disminución del desempleo" y ha señalado los buenos datos en todos los sectores productivos "especialmente en el turismo".

De hecho, según los datos de la EPA en el segundo trimestre se crearon 78.800 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 2.376.700 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros. El empleo ha aumentado, sobre todo, en el sector servicios, con 43.800 personas ocupadas más, pero también lo hace en el sector construcción con 24.000 nuevos empleos y en el sector industria con 11.100 nuevos empleos.

"Estamos comprometidos con esta etapa de crecimiento porque mientras haya una persona en situación de desempleo vamos a seguir trabajando sin descanso", ha aseverado el dirigente autonómico, que ha incidido en que estos datos ponen en valor la apuesta del Consell "por seguir trabajando en un crecimiento sostenible y equilibrado y ofreciendo un entorno de confianza, seguridad y estabilidad para crear nuevas oportunidades para valencianos, castellonenses y alicantinos".

Para Mazón, que la Comunitat "lidere la lucha contra el paro es un mérito de toda la sociedad". "Pero somos inconformistas y no se trata de lanzar las campanas al vuelo ni de buscar medallas políticas, se trata de reconocer a toda una sociedad que está abriendo sus perspectivas y sus posibilidades", ha insistido en declaraciones a los medios.

Además, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la bajada del paro sea "especialmente relevante en mujeres y en jóvenes". "Me alegro mucho de que esta bajada del paro, que en estos momentos se sitúa en el 11,7% en la Comunitat Valenciana, nos sitúe en los mejores datos de empleo desde el año 2008. Es un dato histórico, pero para nosotros es un trampolín para redoblar nuestros esfuerzos".

También ha llamado la atención sobre el hecho de que la EPA dé datos de todo un año, lo que "significa que no hay una dependencia del turismo". "El turismo --ha continuado-- nos ayuda, pero no solamente en los meses estivales hay bajada del paro, de hecho no solo en el sector de servicios sino en el sector de la agricultura también está bajando el paro, lo cual es un inicio de un camino muy importante para nosotros".

"Insisto que no es el dato de un mes, insisto que no es el dato de un trimestre, insisto que no es el dato de un semestre, es el dato de todo un año, por lo tanto está desestacionalizado, por eso está fuera de coyunturas y por eso es el inicio de consolidar una etapa de crecimiento del empleo, de la inversión, de la actividad económica y de la esperanza para muchas familias en la Comunitat Valenciana", ha resumido.

FORO ALICANTE

Mazón ha asistido este viernes al Foro Alicante en el que ha intervenido el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

El jefe del Consell ha puesto en valor el papel de Rovira en las políticas del Consell para "la despolitización de las aulas, la libertad de elección y la universalidad de la educación", al tiempo que ha destacado "la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y la defensa por la conciliación familiar".

El 'president' ha estado acompañado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez y el alcalde de Alicante, Luis Barcala.