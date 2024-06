Mazón dice que analizarán el "varapalo" de TS al recurso "político y poco serio" de Puig al recorte del Tajo-Segura

Avanza que "es probable" que deban ir a la revisión general del plan hidrológico del Tajo "más que a esta fase de alegaciones"

ALICANTE, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha apuntado que analizarán el "varapalo" que el Tribunal Supremo (TS) a su juicio ha dado al Consell de Ximo Puig con el recurso por el recorte del trasvase Tajo-Segura, que Mazón ha calificado de "político y poco serio".

Así se ha expresado el jefe del Consell este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntado por la desestimación, por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, dell recurso de la Generalitat Valenciana contra varias disposiciones del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, relativas a los planes de coordinación del trasvase por el acueducto Tajo-Segura y a la fijación de caudales ecológicos.

Al respecto, Mazón ha sostenido que "advirtieron" a Puig al respecto para que "no recurriera solo y lo abordara coordinando con los servicios jurídicos de Diputación, de los ayuntamientos y de los regantes", ya que consideraba que "la unidad de las instituciones valencianas a la defensa del agua era fundamental".

"Advertimos que, no solamente iba abocado a perder el recurso y a perjudicar a nuestra tierra, sino que además el recurso que la Diputación de Alicante ponía, quedaba a cojo por no ir de la mano de todas las instituciones y por no abordarlo bien. No se impugnó el recorte del caudal ecológico injustificado, no se impugnó más que una cláusula transitoria que quedaba a coja y ahora hemos tenido una resolución muy negativa para nosotros, por no querer abordar el asunto del agua con unidad de estado", ha aseverado.

El jefe del Consell ha acusado al Botànic de no escuchar a los regantes y ha sostenido que, de haberlo hecho, "no hubieran recurrido de una manera tan lamentable, y tan política, y tan poco seria".

Ahora, ha apuntado que los servicios jurídicos están analizando los pasos a dar, pero ha avanzado que "es probable" que tengan que ir a la revisión general del plan hidrológico del Tajo, "más que a esta fase de alegaciones". "Cualquier resquicio lo vamos a intentar, por difícil que parezca, pero lo vamos a intentar todos. No vamos a dar ni una sola batalla perdida, ni legal ni real, en el agua. Ni una sola batalla perdida y todos los frentes los estamos analizando al día", ha enfatizado.

Mazón ha puesto en valor la creación de la Mesa del Agua, que ha apuntado que está "retrasando su puesta en marcha" porque espera el "consenso" y que se unan PSPV y Compromís. "Quiero que empecemos todos juntos, porque yo sí que busco la unidad en materia de agua, y de esa unidad tenemos que hablar con los regantes. Vamos a analizar cuál es la problemática del agua", ha expresado.

Además, ha afirmado que están haciendo "un esfuerzo muy importante para poder disponer de cuanta más agua mejor", con la mejora de la capacidad de reutilización y de depuración de aguas, "para ser más sostenibles y para ser más responsable". "Durante ocho años, en esta comunidad no ha habido planes anuales de depuración de aguas, o de mejora o de reforma de nuestras depuradoras. Este es el primer año que hay un plan de inversiones, casi 60 millones de euros los que estamos destinando ya año tras año", ha señalado.