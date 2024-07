Mazón dice que el Gobierno "no está en condiciones" de dar lecciones de solidaridad a los demás sobre inmigración

CASTELLÓ, 22 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón ha señalado hoy que el Gobierno de España "no está en condiciones" de dar lecciones de solidaridad a los demás en materia de inmigración.

Así se ha pronunciado Mazón ante los medios durante la visita que ha realizado a la empresa Masol Iberia Biofuel al ser preguntado al respecto.

"El que está es en darnos lecciones de insolidaridad por los que vienen no ayundándonos, los que vienen no dándonos los recursos, los que vienen no trabajando en origen y los que vienen mirando hacia otro lado mientras que estamos colapsados en un ejercicio extraordinario de solidadridad que estamos haciendo durante este tiempo la Comunitat Valenciana es el Gobierno", ha destacado Mazón.

"Es el Gobierno el que tiene que decidir si está del lado del sentido común, de ayudar a los únicos que estamos haciendo un esfuerzo en esta materia, o va a seguir en la demagogia de buscar la excusa más absurda para intentar llamarnos racistas, sexófobos o franquistas o todas esas cosas que se les ocurren llamarnos para ocultar su incapacidad y probablmente para evitar que se hable de lo que está pasando hoy con el presindente del Gobierno", ha concluido el jefe del Consell.