Mazón dice que no le "cabría en la cabeza" que el Gobierno no pidiera activar todos los mecanismos europeos por la dana

VALÈNCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que no le "cabría en la cabeza" que el Gobierno no pidiera activar todos los mecanismos europeos que supongan destinar fondos a la reconstrucción tras la dana que arrasó la provincia de Valencia a finales de octubre.

"No me cabría en la cabeza que se agotara el plazo sin que quedara confirmado por parte del Gobierno; no una carta en la que anuncia que a lo mejor en un momento dado va a solicitar algo, sino que efectivamente esté activado el mecanismo de solidaridad, que efectivamente esté contrastado, porque parece ser que las entidades europeas no han recogido ningún registro".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas por la afirmación de la alcaldesa de València, la también 'popular' Mª José Catalá, de que España no ha solicitado formalmente a la UE que active el Fondo de Solidaridad, mientras la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, sostiene que hay que "apurar al máximo los tiempos para conseguir el máximo de recursos".

Mazón ha afirmado que ni él ni nadie del Consell entendería que "el Gobierno dejara expirar el plazo sin activar todos los mecanismos europeos"; no solo el Fondo de Solidaridad, "sino el resto de mecanismos europeos por poner en marcha".

Al respecto, ha destacado que representantes de la Generalitat han mantenido "encuentros bilaterales" a través de su delegación en Bruselas y del secretario autonómico de Presidencia con "distintos estamentos de la Unión Europea". "Y efectivamente, el Gobierno de España es el ente intermedio", ha subrayado.

"Necesitamos al Gobierno de España una vez más --ha abundado--. No quiero imaginarme que se expire el plazo sin activar este mecanismo. No cabe en mi cabeza. Lo tendrá que decir la Unión Europea".

"NINGUNA PETICIÓN FORMAL"

Preguntado por la carta que publica 'eldiario.es' sobre la petición del Gobierno a la UE, Mazón ha indicado que lo que ha "podido ver" es una misiva "en la que dice que próximamente se solicitará algo".

"Esto me ha parecido leer. Bueno, oiga, pues que la Unión Europea nos diga si es así o no. Parece que no consta ninguna petición formal, y las cosas hay que hacerlas bien", ha añadido, para remarcar que no ha visto "el papel en persona" ni puede "decir más".