Mazón dice que una problemática tan difícil como el tabaco no se resuelve "con planes en cartón pluma sin financiación"

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recalcado el "compromiso irrenunciable" del gobierno valenciano "con la generación sin humo que tiene que venir", pero ha advertido que "una problemática tan difícil como el tabaco" no se resuelve "con planes en cartón pluma sin financiación".

Así lo ha aseverado el jefe del Consell a preguntas de los medios sobre la posición de la Generalitat ante el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) que trata este viernes el Plan Integral de Prevención y control del Tabaquismo.

"Estamos muy pendientes porque nuestro compromiso con la salud es a ultranza y porque vamos a apostar por una generación sin humo", ha recalcado Mazón, quien ha apostillado que "lo que no parece serio es que en un asunto tan grave el Gobierno, 24 horas antes de presentarnos un posible plan, no nos haya dicho si tiene presupuesto o no o si tiene memoria económica o no".

"Esto de redactar un plan sin saber si lo vamos a votar o no, si lo vamos a abordar o no, sobre todo cómo se va a financiar, pues no parece muy serio", ha insistido.

BUSCAR CONSENSO

El dirigente valenciano ha instado a tomarse este asunto "con suficiente seriedad como para abordarlo buscando consenso con el sector, buscando sentido común, buscando objetivos ambiciosos y, sobre todo, buscando objetivos de coordinación entre todos".

Y ha finalizado: "Nuestro compromiso es irrenunciable con la generación sin humo que tiene que venir y tenemos que trabajar en esta prevención. Nuestro compromiso con la salud es irrenunciable, pero planes en cartón pluma sin financiación no es la manera más seria de abordar una problemática tan difícil y tan complicada como es el tabaco".