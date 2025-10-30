Mazón se emplaza a una "reflexión más profunda" en "los próximos días" sobre lo que ha significado el funeral de estado

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a su llegada al homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recalcado este jueves que no deja "de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer", en el que fue increpado por familiares de víctimas de la dana por su presencia en el funeral de estado celebrado en el Museu de les Ciències, y al respecto ha recalcado que "en los próximos días" hará "una reflexión algo más profunda" sobre lo que ha significado la ceremonia.

Preguntado por los medios, no ha querido pronunciarse sobre si piensa dimitir y ha añadido que habrá "una comparecencia en los próximos días", unas palabras que, según han concretado fuentes de Presidencia de la Generalitat, hacen referencia a su comparecencia en las comisiones de investigación por la dana. La primera que está fijada es la del Congreso el 17 de noviembre.

Mazón ha hecho estas declaraciones antes de inaugurar la primera jornada del Congreso organizado por Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana el Museu de las Ciencias Príncipe Felipe, el mismo recinto donde ayer se celebró el funeral de estado en memoria de las 237 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre. Familiares de víctimas mortales increparon al 'president' justo antes del inicio de la ceremonia y a su término, y se escucharon gritos de "Mazón, cobarde" y más numerosos de "dimisión".

A su llegada al acto ha señalado a los numerosos medios de comunicació que le aguardaban: "Permitidme hacer una reflexión si queréis, si me permitís, porque hoy sí que creo que merece la pena una primera reflexión". "Yo --ha añadido-- me hago cargo del día de ayer. Y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan todos estos días".

"Tenía y tengo previsto, precisamente por ser estos días, recibir a víctimas, hablar con víctimas. Hoy mismo recibo a una familia. Y durante estos días me van a permitir que esa reflexión, que significa todos estos días y que pueda hablar con estas víctimas, con las que, insisto, hoy mismo también voy a hablar, y que en los próximos días podamos hacer una reflexión algo más profunda sobre lo que significa, sobre lo que ha significado el día de ayer, estos días", ha expuesto.

"Esto es lo que les quiero decir de manera muy concreta y muy especial esta mañana", ha señalado. Preguntado por qué significa hacerse cargo, ha apuntado: "No dejar de reflexionar sobre ello y atender a las víctimas". Mazón no ha querido responder si piensa dimitir, y ha apuntado: "Me van a permitir que lo dejemos aquí", ha apostillado.