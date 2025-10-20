Mazón espera que las obras de la Ciudad de la Justicia de Alicante acaben a finales de 2026 o inicios de 2027

Defiende que la Generalitat "está movilizando" 245 millones para varios proyectos en la capital alicantina

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, espera que la futura Ciudad de la Justicia de Alicante, que llevará el nombre del jurista y humanista Rafael Altamira, acaben a finales de 2026 o inicios de 2027, ya que las obras van "a muy buen ritmo". "Son plazos que mantenemos, son plazos razonables y, por tanto, seguimos siendo optimistas", ha apostillado.

Así lo ha expresado este lunes el jefe del Consell durante su intervención en la visita a estas actuaciones, donde ha destacado que la administración autonómica que dirige "está movilizando" 245 millones de euros en la capital alicantina.

De ese total, "si no hay sorpresas", unos 78 millones se destinan al complejo judicial, con "aproximadamente seis millones" respecto al presupuesto inicial para, según ha asegurado, adaptar las instalaciones "a la nueva normativa que impone el Gobierno de España sin ofrecer recursos" ni "personal" o "financiación".

"Esto vuelve a ser una infraestructura que a pulmón realiza la Generalitat Valenciana. Con un acelerón, y tengo que decirlo así, que desde julio del año 2023 realmente hemos puesto en marcha, muy especialmente en este último año", ha resaltado Mazón, que ha insistido en que la Comunitat Valenciana ha hecho un "esfuerzo extraordinario" para impulsar esta actuación mientras es la autonomía, "como todo el mundo sabe, peor financiada".

Asimismo, el 'president' ha indicado que "no hay ninguna circunstancia ni ninguna referencia" que haga pensar que se van a poder "cumplir" los plazos marcados en la Ciudad de la Justicia, que dará servicio "a los más de 400.000 usuarios de este partido judicial, que no son pocos" y "tenían tanto derecho como los demás"

245 MILLONES EN INVERSIONES

Durante su intervención, Mazón ha concretado que de los 245 millones de euros que, según ha asegurado, el Consell "está movilizando" en la ciudad de Alicante, se han destinado, además de los 78 millones del futuro complejo judicial, otros 102 millones para la Estación Central, "que va también a muy buen ritmo".

"Hemos hecho distintas visitas de obra y la ejecución está siendo notable, de tal manera que solamente entre estas dos infraestructuras estamos hablando ya de prácticamente 180 millones de euros", ha apuntado.

Además, ha repasado proyectos de infraestructuras sanitarias, como el centro del salud de PAU 2, donde están "satisfactoriamente resueltos" unos "problemas graves de cimientos y de estructura" y "ya se ha retomado la actividad inicial", si bien en noviembre se recuperará la obra al "cien por cien".

En cuanto al de Garbinet, ha detallado que "antes de que acabe el año" se va a iniciar la obra, "dentro de algunos problemas técnicos que habían ocurrido", y que el proyecto del de Condomina, en Playa de San Juan, "está finalizándose" y en el mes de enero saldrá a licitación "con el objetivo de empezar" en verano de 2026 las obras del "que va a ser uno de los cinco más importantes de toda la Comunitat Valenciana".

En materia de infraestructuras educativas, "no menos importantes", ha resaltado que el colegio La Almadraba "va a gran ritmo, incluso adelantándose a los plazos" previstos. "Estamos hablando de más de 13 millones también en la Playa de San Juan, como todo el mundo sabe, que era una, y digo era, una zona olvidada por el anterior gobierno", ha agregado, al tiempo que ha incidido en que "este curso se ha podido poner en marcha" el nuevo centro educativo Juan Bautista Llorca en Villafranqueza.

También ha aseverado que se inyectan 25 millones de euros para impulsar "la reforma y la modernización de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León, que son muy importantes" para la ciudad, y ha remarcado la colaboración con el Ayuntamiento de Alicante para el proyecto de "transformación" del entorno de la Serra Grossa, "que va a muy buen ritmo".

Finalmente, se ha referido al "impulso que necesita" la capital alicantina "en materia de vivienda, uno de los grandes problemas" que existen, tal y como ha reconocido. Al respecto, ha mencionado la promoción de inmuebles de alquiler asequible en Rabasa, que se enmarca en el Plan Vive.

Según Mazón, la Generalitat y el consistorio alicantino están "desarrollando" a través de esta iniciativa unas 220 viviendas. "Puede que sean más a lo largo de la legislatura y haya más cesiones. En ello estamos trabajando", ha sentenciado.

BARCALA: "REALIDAD PALPABLE"

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado la "realidad palpable" de las obras de la Ciudad de la Justicia, que "durante décadas ha sido una exigencia no solo de todo el entorno profesional, de la judicatura, de juristas, de procuradores, de todo el sector", ya que "Alicante era la única gran ciudad de toda la Comunitat Valenciana que no tenía" un complejo de estas características.

"Va a servir de motor y de locomotora, de impulso y de renovación en los barrios circundantes, Alipark, Princesa Mercedes, Benalúa y el principio de la Florida. Cuatro barrios que se van a ver gratamente impactados y revitalizados por esta nueva edificación que se incorpora a la ciudad", ha apostillado.

También ha agradecido el "compromiso personal" de Mazón y de la consellera de Justicia, Nuria Martínez, "involucrados en que esta obra emblemática se acelerara al máximo, se adaptara a las necesidades reales cambiantes que ha tenido" la Administración de Justicia "en los dos últimos años" y que no ha sido "fácil".

"Por parte del Ayuntamiento de Alicante, hemos puesto desde el principio todos los medios para que la tramitación y la ejecución de la obra fuera lo más rápidamente posible y Alicante por fin tuviera otra realidad. No es la única y estoy seguro que el presidente puede sacar muy orgulloso pecho de todo lo que está haciendo por esta ciudad, por Alicante", ha resaltado.