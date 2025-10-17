Mazón espera que la organización del funeral de la dana vaya "en el mejor sentido" para acudir "todos a mostrar respeto"

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que la administración autonómica está ofreciendo "la máxima colaboración" al Gobierno de España en la organización del funeral de Estado por las 229 víctimas de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia hace un año y que se celebrará la semana que viene: "Hay una comisión de trabajo que creo que tiene que ir en el mejor sentido posible, con el máximo respeto y con las mejores condiciones, para que todos podamos acudir a mostrar nuestro respeto".

Así lo ha señalado este viernes en declaraciones a los medios en Alicante, donde los periodistas le han preguntado por su asistencia al funeral tras las declaraciones realizadas por miembros de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O, que rechazan su presencia en este acto.

Al respecto, ha manifestado, "con el máximo respeto", que "no" cree que deba, "a través de los medios de comunicación", ni "entrar en ningún tipo de declaración" ni "contestar a ninguna víctima ni a ninguna asociación, aunque sea de afectados, aunque sea de damnificados o de representantes de familias de las víctimas". "Nunca lo he hecho", ha apostillado.

"Creo que lo mejor que podemos hacer es tener siempre las manos abiertas, nuestra máxima disposición y la puerta abierta, como siempre la han tenido, como saben que siempre la han tenido y como la van a seguir teniendo en cualquier circunstancia y condición", ha trasladado Mazón a las víctimas de la dana.