Mazón esperará para confirmar la lista del PP "de manera adecuada" aunque "se puede intuir" sus "intenciones"

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha indicado que los 'populares' presentarán sus listas electorales de manera "suficientemente adecuada", aunque ha indicado que "se pueden intuir sus intenciones" en casos como el de la cabeza de lista por València.

Así se ha pronunciado Mazón este lunes en atención a medios tras reunirse con Hosbec. Allí ha sido preguntado sobre informaciones que apuntan que la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, será su número dos por Alicante (donde encabezará él mismo la lista) y que la síndica, María José Catalá, compatibilizará candidatura al Ayuntamiento con el número 1 de la lista por Valencia. "Lo que he leído tiene muy buena pinta", ha admitido.

Sin embargo, ha defendido que debe "respetar los órganos del partido", por lo que ha indicado que "cuando llegue el momento" espera "ratificar con color de alcachofa muchas cosas que estamos viendo estos días" --en referencia a este vegetal que se cultiva abundantemente en Almoradí--. De hecho, ha defendido que la alcaldesa, María Gómez, es un "ejemplo magnífico" de lo que quiere para la Comunitat Valenciana.

Respecto a la reunión, Mazón ha trasladado a Hosbec su "firme propósito" de eliminar la Tasa Turística y de apostar por políticas activas que incentivan la llegada de turistas a la Comunitat Valenciana.

"Tenemos claro que una de nuestras principales bases de crecimiento y competitividad es el turismo y desgraciadamente eso ha quedado dormido durante estos años. No solo con políticas erráticas sino con políticas fiscales que desincentivan la inversión".

El presidente del PPCV se ha comprometido a "defender el turismo en la Comuntiat Valenciana, acabar con el impuesto turístico porque penaliza tanto a los que vienen de fuera como a los propios valencianos que queremos visitar nuestros municipios". "En definitiva, el Consell de Puig carga con más impuestos a los ciudadanos", ha señalado.

Por otra parte, Carlos Mazón ha defendido "la puesta en marcha de una política agresiva de conectividad con el exterior apostando por el mercado norteamericano, países escandinavos y los países del sur de Europa. Apostar por el turismo nacional y el portugués, porque esto nos puede ayudar a compensar la merma turística de países del este". "Hay que trabajar para que lleguen vuelos a la Comunitat Valenciana y que haya vuelos directos de la Comunitat Valenciana a otros países como a Estados Unidos", han agregado.

CATALÁ

Por su parte, María José Catalá ha celebrado el buen balance de los datos turísticos de la ciudad de Valencia durante estas primeras fallas en situación de plena normalidad y ha anunciado que "lo que haré como alcaldesa es no estropear estos datos turísticos con imposiciones tributarias a la ciudad de Valencia.

"No hay que perjudicar a la ciudad de Valencia en un momento importante, los datos de ocupación son buenos y no podemos ir en contra de nuestra economía local y por tanto decimos no a la tasa turística, no podemos implantar una mayor fiscalidad -que ya es lo suficientemente alta- que pueda perjudicar las oportunidades que tiene Valencia en este momento".

Catalá también ha indicado que "tenemos un gran potencial cultural especializado en la calidad" y "no se pueden seguir bloqueando las autorizaciones y la creación de plazas hoteleras en la ciudad, ni tampoco podemos seguir permitiendo los apartamentos turísticos irregulares. En los últimos ocho años no ha habido ningún criterio para evitar esta ocupación irregular".