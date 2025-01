Mazón insiste en reivindicar la reforma del sistema de financiación, un fondo de nivelación y reestructurar la deuda

CASTELLÓ 31 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha insistido hoy en la importancia de reformar el sistema de financiación, un fondo de nivelación transitorio y la reestructuración de la deuda.

Mazón se ha pronunciado así ante los medios durante la visita que ha realizado este viernes a Canet lo Roig (Castellón) al ser preguntado por la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para el 26 de febrero.

"Vamos a esperar a que la convocatoria del Consejo de Política Fiscal se sustancie y vamos a ver si esta vez sí hay documentación, si hay un orden del día y espero que no sea como la última conferencia de presidentes, donde por primera vez no hubo reuniones previas, no hubo documentación y llegamos allí sin saber a lo que íbamos", ha lamentado Mazón, quien ha indicado que espera "un poco de seriedad".

Según ha destacado, lo más "importante" es la reforma del sistema de financiación, "que nos niegan". "A continuación, un fondo de nivelación transitorio para que, mientras llega el sistema de financiación, no sigamos siendo los que más perdemos, a lo que se ha negado el PSOE en España, en la Comunitat Valenciana -traicionando su propio compromiso en la mesa de 'finançament just'-, y así podamos tener los mismos derechos que los demás para sostener nuestra sanidad, educación y servicios sociales", ha manifestado el 'president'.

"El dinero de la financiación no es para disparar castillos de fuegos artificales, sino recursos para nuestros servicios sociales y sanitarios", ha subrayado el jefe del Consell, quien, finalmente, ha apuntado la necesidad de una operación para reestructurar la deuda, "que gran parte de ella es por nuestra mala financiación", ha concluido.