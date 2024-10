Mazón muestra "máximo respeto" a la justicia tras la condena a Zaplana y rechaza "lecciones" del PSPV

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha mostrado "máximo respeto" a las resoluciones judiciales tras la condena a diez años de cárcel al 'expresident' y exministro Eduardo Zaplana por el caso Erial, al tiempo que ha remarcado que "no es firme".

Además, ha rechazado las críticas del PSPV al respecto porque "el Partido Socialista tiene asuntos muy graves en estos momentos encima de la mesa como para dar lecciones".

Así ha valorado, a preguntas de los periodistas antes de la entrega de un premio, la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia de condenar a Zaplana a penas que suman diez años y cinco meses de prisión, inhabilitación por 17 años y diez meses y multas por más de 25 millones de euros por el caso Erial, un proceso en el que se ha juzgado el cobro de comisiones derivadas de las concesiones de las ITV y el plan eólico valenciano.

"Como presidente de la Generalitat no me resulta indiferente esta sentencia a otro expresidente de la Generalitat", ha declarado Mazón, tras lo que ha señalado que "hace apenas unos minutos también acaban de absolver a un exvicepresidente de la Generalitat y expresidente de la Diputación de Alicante", en alusión a José Joaquín Ripoll en la causa del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

Dicho esto, el jefe del Consell ha manifestado: "Como siempre decimos, hay que respetar las resoluciones judiciales, además en un momento en el que también no son firmes y, por tanto, el proceso es susceptible de continuar". "Pero máximo respeto, como siempre, a las resoluciones judiciales, faltaría más", ha remarcado.

Preguntado por las críticas del PSPV --califica esta condena como "la noticia del año" y pone el foco en Mazón como "discípulo" y "alumno aventajado" de Zaplana--, Mazón ha indicado que "el Partido Socialista tiene asuntos muy graves en estos momentos encima de la mesa como para dar lecciones de sentencias" y le ha instado a "demostrar el mismo respeto que los demás".

"Yo vengo mostrando respeto por todas las resoluciones judiciales que se están produciendo estos días con casos muy graves también para el Partido Socialista. Creo que es mi obligación y, además, mi convicción mantener ese respeto. No le voy a devolver al Partido Socialista con la misma moneda porque no me parece adecuado", ha incidido.

Por último, cuestionado por cómo valora a nivel personal la condena a Zaplana, el 'president' ha reiterado que "como presidente de la Generalitat" no le resulta "indiferente que se condene a un expresidente de la Generalitat". "Pero insisto --ha apostillado--, hay que tener respeto a un proceso que aún no es firme. De lo que se trata es de respetar más allá de los sentimientos de cada uno".