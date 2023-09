Mazón pide a la AVL recuperar su "espíritu fundacional" y Cantó reclama lealtad institucional

Acuerdan crear una sesión bilateral presidida por Rovira para abrir "un proceso de sensibilidad y coordinación"



VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha propuesto a la Acadèmia Valenciana de la Lengua (AVL) "recuperar el espíritu fundacional" de la institución normativa y "revalencianizar conjuntamente los criterios lingüísticos" de la administración autonómica.

Mientras, la presidenta de la entidad, Verònica Cantó, ha pedido a Mazón mantener la "lealtad institucional", que "estimen el valenciano" y que fomenten su uso "en todos los ámbitos posibles" sin "recortes. Además, ha defendido los criterios "científicos y rigurosos" de la entidad y ha asegurado que la polémica "no tiene mayor recorrido".

Así lo ha expuesto Cantó tras reunirse durante dos horas con Mazón, quien no ha realizado declaraciones a los medios, en su primera reunión institucional en el Palau de la Generalitat. El jefe del Consell solicitó este encuentro a la AVL para pedirle "gestos" que permitan que "represente a todo el mundo", después de la polémica por el uso de valenciano no normativo en la cuenta en redes sociales de la Conselleria de Agricultura, que depende de Vox, y de que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, dijera que la AVL no tiene la "verdad absoluta".

Según ha informado la Generalitat, ambos han acordado mantener una sesión bilateral con miembros de la AVL y de la Conselleria de Educación, encabezada por José Antonio Rovira, para "iniciar un proceso de sensibilidad y coordinación conjunta". Mazón también se reunirá con todos los grupos políticos con representación en Les Corts para "abrir un proceso que logre el mayor consenso posible".

El 'president' ha pedido a Cantó recuperar el "espíritu fundacional" de la AVL y ha destacado que el objetivo es "revalencianizar conjuntamente los criterios lingüísticos de la Generalitat", para lo que ha pedido la colaboración de la entidad.

"EL VALENCIANO ES DE TODOS"

"No puede ser que haya valencianohablantes que se sientan al margen de la normativa. El valenciano es de todos y todos tienen que verse identificados, lo hablen o no todos los días", ha defendido, según ha recogido la Generalitat en el comunicado.

A partir de ahí, Mazón ha señalado que, tal y como declaró la semana pasada, "se han acabado los tiempos en los que desde el Consell se decía si alguien es buen o mal valenciano, o si es más valenciano o menos por hablar más a menudo valenciano o no, o por hablar valenciano de una forma u otra en función del lugar de residencia o de lo que le han enseñado sus padres". "Todos los valencianos tienen plena capacidad para defender la denominación, el Estatut y las señas de identidad", ha sostenido.

Por eso ha propuesto iniciar un "proceso abierto y permanente" para que "ningún valenciano se sienta excluido o alejado de las instituciones que lo representan", ya que --ha recalcado-- "el valencianismo social y político se ha sentido en estos últimos años demasiado alejado" de la AVL, cuya "autoridad académica y científica" reconoce "todo el mundo".

"COMPARTIMOS UNA LENGUA Y NO TIENE POR QUÉ CUESTIONARSE"

Cantó, quien ha preferido no concretar las demandas de Mazón porque le corresponde a él, ha expuesto que la reunión ha transcurrido de manera "muy cordial" y la ha enmarcado en "la normalidad institucional total y absoluta". "Le he explicado qué es la Acadèmia y que actuaciones ha realizado desde que fue creada hace 23 años, en los que ha cumplido íntegramente la ley de creación en todo momento", ha subrayado.

Respecto a la unidad de la lengua, aunque ha remarcado que no han hablado de ello, ha recalcado que "la Acadèmia es muy clara": "La definición de valenciano y de catalán en el diccionario normativo es clara, transparente y meridiana. Está claro que los baleares, valencianos y catalanes compartimos una lengua, y eso no tiene por qué cuestionarse. Otra cosa es qué tipo de relaciones políticas mantendrán los gobernantes, ahí la Acadèmia no puede entrar".

"Suprimir el valenciano de la enseñanza, no solo como asignatura, va en contar de la igualdad de oportunidades de los niños en zonas castellanoparlantes", ha advertido al ser preguntada por la intención del conseller de Educación de modificar la Ley de Plurilingüismo.

De cara al futuro, Cantó ha garantizado que la AVL mantendrá la colaboración con el Consell "como no puede ser de otra manera" y atenderá todas sus peticiones como hasta ahora "desde la independencia", dentro de la lealtad institucional que "debe ser mutua y recíproca".

Respecto a si las consellerias respetarán el valenciano normativo, Cantó ha asegurado que Mazón "tiene claro, y así lo ha manifestado, que la autoridad del valenciano en la Comunitat Valenciana es de la AVL". "Por tanto, quiero suponer que, evidentemente, en todas las consellerias se respetará la norma de la Acadèmia", ha aseverado.

"SIEMPRE TENDEREMOS PUENTES"

Por otro lado, ha afirmado que Mazón no le ha solicitado que la AVL deje de colaborar con el Institut d'Estudis Catalans (IEC) o con el Institut Ramon Llull, además de subrayar que siempre "tenderán puentes" a instituciones centenarias como la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) o Lo Rat Penat.

Por todo ello, Cantó ha defendido que "esta polémica no beneficia a nadie", ya que perjudica al valenciano cuando debe haber "un compromiso de todas las instituciones" por fomentarlo, y "ya no tiene más recorrido".

Y no ha querido entrar en el uso de lenguas cooficiales en el Congreso o en Europa por que son "los políticos quienes acuerdan determinados gestos o actuaciones". "Que estimen el valenciano y hagan todo lo posible por promocionar su uso", ha resumido.