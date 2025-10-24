Mazón pide al Gobierno que "deje de mentir, arrastrar los pies y cobrar impuestos" a afectados por la dana

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamado al Gobierno de España que "deje de mentir", de "arrastrar los pies" y "cobrar impuestos" a los afectados por la dana del 29 de octubre del año pasado, que dejó 229 personas fallecidas.

Así lo ha destacado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante tras asistir a un foro organizado por el diario 'Información', en el que ha participado el presidente de la Diputación de esta provincia, Toni Pérez.

Sobre el dinero transferido en concepto de ayudas por parte del Ejecutivo a los damnificados, el jefe del Consell ha censurado las declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha defendido que el Ejecutivo "ya" ha dado "8.000 millones de euros" a las víctimas. A ello, Mazón ha contestado que "no son ni 8.000 ni 6.000 y van bailando las cifras por vergüenza torera".

"Tenemos una ministra valenciana que dice que han transferido 8.000 millones cuando su propio gobierno reconoce 6.000 al día siguiente y cuando realmente se apropian del Consorcio de Seguros, que además funciona fatal, y no han hecho más que ingresar mil millones de euros, teniendo 14 veces más presupuesto que la Generalitat Valenciana", ha apuntado el 'president'.

En este sentido, Mazón ha criticado "que hay mucho desembarco de ministros en Valencia" cuando está a punto de cumplirse un año "de la peor tragedia y la peor desgracia que ha sufrido la Comunitat Valenciana".

"Yo le quiero decir al Gobierno de España que deje de mentir, que deje de arrastrar los pies, que deje de engañar y que empiece a cumplir, porque un año después los afectados de la dana siguen pagando intereses por los créditos que a cuentagotas les da el Gobierno y eso es inmoral", ha valorado.

Según Mazón, "los afectados de la dana siguen pagando impuestos por las ayudas que les da el Gobierno". "Están haciendo más negocio de ingresos por IVA en las ayudas de los coches que las propias ayudas que dan", ha reprochado.

ALBUFERA

También ha criticado la visita de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, este viernes a València para presentar un plan de actuaciones "para la recuperación y mejora de la resiliencia" de l'Albufera, con una inversión de 56,3 millones de euros.

Al respecto, el jefe del Consell ha señalado: "Mientras la Generalitat Valenciana en l'Albufera ya ha invertido cien millones, resulta que ahora solamente nos conceden para la regeneración de l'Albufera la mitad de las medidas que habíamos reclamado, por un importe de 50 o 56 millones de euros; la mitad de lo que la Generalitat Valenciana, con 14 veces menos presupuesto, está cumpliendo con l'Albufera. Y así sucesivamente".

"Las ayudas de primera necesidad, que eran prioritarias, el Gobierno de España todavía no ha cubierto ni el 20 por ciento y nosotros no solamente hemos cubierto el 100%, sino que las hemos doblado. Y así con las ayudas de los coches, y así con las ayudas de los autónomos. Hay 5.000 autónomos en la zona dana que siguen esperando a las ayudas del Gobierno porque han cesado su actividad y hay casi 30.000 autónomos afectados en general por la dana que siguen pagando la cuota de autónomo", ha agregado Mazón.

COMISIÓN MIXTA

Igualmente, ha lamentado que "un año después" de la dana la Generalitat tenga que "seguir" pidiendo al Gobierno "algo tan básico" como "una comisión mixta para poder coordinar los trabajos, para poder sumar esfuerzos".

De nuevo, ha criticado que tras la emergencia surgida por la erupción volcánica de La Palma en 2021, cuando el presidente canario era el ahora ministro Ángel Víctor Torres, hubiera "en once días" una comisión mixta "para trabajar, para no duplicar, para sumar esfuerzos", algo que no ha ocurrido después de la dana: "Esto es que no tiene nombre. Entonces, basta ya de hacer política y que se pongan a trabajar", ha reclamado.

"Porque un año después no hemos podido ni siquiera recibir al Gobierno después de haberlo pedido por escrito, verbalmente, en reuniones y por todas las maneras posibles", ha subrayado Mazón, que ha añadido: "No puede ser esta actitud de querer taparlo todo con mentiras, con falsos datos y con inversiones que son la mitad de la mitad. Insisto: una inmoralidad cobrarles impuestos, cobrarles intereses y arrastrar los pies con respecto a los afectados y por supuesto con las infraestructuras".