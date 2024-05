Mazón y el PPCV celebran el aniversario del 28M: "Decían que era imposible y ahora estamos cumpliendo"

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha celebrado junto a los 'populares' valencianos el primer aniversario de sus victorias en las elecciones autonómicas y municipales del 28M. "Poco a poco fuimos ganando ilusión y desmintiendo a los que decían que era imposible (...) Hemos contagiado la ilusión a la Comunitat Valenciana y ahora estamos cumpliendo", ha aseverado.

Al ritmo de la versión en castellano del 'Sarà perché ti amo', Mazón ha subido al escenario del Palau Alameda entre aplausos, acompañado por los alcaldes de las tres capitales --Mª José Catalá (València), Luis Barcala (Alicante) y Begoña Carrasco (Castelló de la Plana)-- y los presidentes de las diputaciones provinciales --Vicent Mompó (Valencia), Toni Pérez (Alicante) y Marta Barrachina (Castellón)--. El acto ha contado con la asistencia de los alcaldes del PP que ganaron los comicios, junto a diputados de Les Corts y altos cargos del Consell.

Mazón, que gobierna en el Consell junto a Vox, ha destacado que el PP ganó en el 28M en ciudades donde "decían que era imposible" como València, Elche o Castelló de la Plana. "Esto no lo hemos hecho para ocupar nosotros el sillón de otros. El viaje no era ganar para el PP, era ganar para todos", ha enfatizado, y ha animado a "rematar esta campaña" de las elecciones europeas y "culminar el cambio".

Durante su discurso ha asegurado que el PP ofrece un "proyecto de 'germanor'" en el que se "se ofrece a servir" a los valencianos. "No hay nada que no estemos poniendo en marcha que no hayamos anunciado y que no esté suponiendo un verdadero cambio; no de palabras ni de tonos, sino de políticas", ha manifestado, y ha reivindicado medidas como las rebajas fiscales --"la gente se desgrava más que nunca"--, la libertad de elección de centro y lengua en educación o la reducción de altos cargos.

En clave estatal, Mazón ha reiterado que "en la Comunitat ya no hay una Generalitat que se calle cuando la ningunean" y ha vuelto a rechazar "la invasión de 'paísos catalans' ni por tierra, mar, aire ni ningún lado". "Ya está bien de bromas con la Comunitat Valenciana. Ya no nos callamos con los ninguneos de Sánchez, de Ribera, del agua, de las Cercanías, de la cerámica, de las inversiones, de la financiación...", ha proclamado.

En esta línea, ha ligado las críticas de "niño malcriado", que le lanzó la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, recordando que el anterior Consell presidido por Ximo Puig "callaba" cuando el Gobierno no atendía las necesidades de la Comunitat. "El cambio está avanzando en la Comunitat Valenciana y tiene que avanzar en Europa", ha alentado a menos de dos semanas de las elecciones.

CATALÁ: "HE ENCONTRADO AL MEJOR COMPAÑERO DE VIAJE"

Por su parte, la alcaldesa de València ha recordado que en la noche del 28M ya intuían que "había una sensación de cambio" y ha subrayado que "siempre" fue consciente de la "responsabilidad" que depositó el PP en ella. "En Carlos Mazón he encontrado al mejor compañero de viaje", ha resaltado, y ha garantizado que el 'president' no dejará que "pisoteen" a los valencianos.

Como presidente de la Diputación de Valencia, Mompó ha recordado que su gobierno junto a Ens Uneix costó más en fraguarse que el resto, por lo que tuvo que "sufrir hasta el último minuto". "Hemos venido a cumplir lo que decíamos y no nos tenemos que avergonzar", ha reivindicado, y ha subrayado que el valenciano es una lengua "de todos los valencianos".