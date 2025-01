Mazón, sobre la querella de más de un centenar de afectados por la dana: "Total respeto a los procesos judiciales"

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expresado su "total respeto a los procesos judiciales" tras la querella intrepuesta por más de centenar de afectados por la dana de la Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia.

La accion se dirige contra cinco miembros del Consell y el presidente de la Confederacion Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, para depurar sus responsabilidades ante "la inacción" en el ejercicio de sus funciones ante la catástrofe. Además, por el momento piden que declare como testigo el propio Mazón, ya que, al estar aforado, "no podía ser investigado en este procedimiento", lo que "no implica que de resultas de la instrucción se pueda presentar también una querella contra él ante el órgano correspondiente", explican los promotores de la iniciativa.

Preguntado este jueves por su valoración sobre la querella, el jede del Consell ha recalcado su "total respeto a los procesos judiciales". Respecto, ha incidodo, "como siempre, al poder judiciar, a los procesos que se quieran sustanciar".

"Siempre me he manifestado con respeto a cualquier tipo de procedimiento judicial y esta vez no va a ser una excepción", ha repetido.