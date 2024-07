Mazón reclama "mayor flexibilidad" en la senda de déficit para la Comunitat Valenciana por su infrafinanciación

Cree que una quita de deuda sin el fondo de nivelación es "como ofrecer una tirita a alguien que se está desangrando"



VALÈNCIA, 24 Jul.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido que las comunidades autónomas "infrafinanciadas" como la Comunitat Valenciana deben contar con "mayor flexibilidad" en la nueva senda de estabilidad presupuestaria y ha reprochado que de esta flexibilidad del déficit "se va a beneficiar exclusivamente el gobierno de España".

Así lo ha manifestado este miércoles tras una reunión con la alcaldesa de València, María José Catalá, a preguntas de los medios, después de que PP, Vox y Junts cotasen en contra de la senda de déficit en el Congreso.

Mazón ha asegurado que las motivaciones de su partido para rechazar el marco fiscal "son radicalmente los opuestos" a los de Junts, y ha vinculado la decisión del partido independentista al "marco de chantaje Gobierno-Junts, Junts -Gobierno".

En el caso del PP, el jefe del Consell ha remarcado que lo que rechaza es "la discriminación permanente en este caso a las comunidades, especialmente las infrafinanciadas".

En ese sentido, ha resumido que la postura del Partido Popular es "entender que la flexibilidad tiene que ser igual para todos, pero que además a las infrafinanciadas se nos tiene que dar una mayor flexibilidad, porque eso es la realidad en la que estamos".

Mazón ha reprochado que "no puede ser que la ministra de Hacienda, María Jesus Montero, haya dicho que toda la flexibilidad del déficit va a beneficiar exclusivamente al gobierno de España y las comunidades autónomas, que estamos sosteniendo el estado del bienestar, sanidad, servicios sociales, educación y ahora también menores inmigrantes no acompañados, seamos los que no vayamos a tener ningún tipo de flexibilidad con respecto al déficit".

Para Mazón, "que ni siquiera se contemple a favor de la Comunitat valenciana cuando somos la comunidad peor financiada, como todo el mundo sabe, no tiene un pase".

"ESTAMOS EN EL TERRENO DE LO PROVISIONAL"

Asimismo, ha apuntado la incertidumbre sobre si habrá Presupuestos Generales de Estado. "Estamos en el terreno de lo provisional", ha lamentado, por los presupuestos ya prorrogados, y ha reprochado además que "Alicante sigue siendo la provincia 52 de 52 un año más" y las las inversiones territorializadas para la Comunitat "siguen muy por debajo de la media".

Además, ha lamentado el haber "tenido que llegar a un contencioso administrativo para exigir" la convocatoria de la Conferencia de Presidentes.

"UNA TIRITA A ALGUIEN QUE SE DESANGRA"

Respecto a la exigencia de ERC al PSOE de condonar la deuda del FLA a Cataluña y si él también lo reclamará, Mazón ha subrayado que ofrecer a la Comunitat Valenciana "menos quita de la deuda de la que nos permitiría salir al mercado", sin acompañarla de un fondo de nivelación que es "lo más urgente", "sería casi como ofrecerle una tirita a alguien que se está desangrando solamente para blanquear el separatismo catalán".

El presidente de la Generalitat ha insistido en que el 80% de la deuda de la Comunitat Valenciana se debe a su infrafinanciación y que "cualquier reflexión" sobre la deuda en la Comunidad Valenciana tiene que cubrir varios requisitos, entre ellos el de permitir salir a los mercados. En cualquier caso, ha insistido en que el fondo de nivelación transitorio es "la prioridad".

Para Mazón, "cualquier reflexión" sobre la deuda tiene que pasar por aceptar que la mayor parte de la deuda se debe a la infrafinanciación y por una cantidad suficiente que permita salir a los mercados a financiarse.

Así, ha lamentado que la Comunitat Valenciana está "atada al Tesoro" y al FLA y tiene que "recurrir a operaciones de refinanciación del propio FLA, lo cual es ya la muestra más evidente de la situación en la que persiste con el silencio del Botànic durante años y con el ninguneo de Sánchez que permanece desgraciadamente todavía hoy".