Mazón reitera que no hay ninguna subida de sueldos aprobada por el Consell y pide que se deje de "hacer demagogia"

CASTELLÓ 27 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado este miércoles que no hay ninguna subida de sueldos aprobada por el Consell, y ha pedido que se deje de "hacer demagogia con estas cosas".

Mazón se ha manifestado así ante los medios de comunicación durante la visita que ha realizado al CICU de Castellón al ser preguntado al respecto.

El Consell aprobó un decreto ley de medidas extraordinarias de gestión, organización y movilidad del personal empleado público para dar una "respuesta inmediata" a las necesidades existentes en la prestación de servicios públicos a los municipios afectados por la dana, que contempla que los nuevos consellers tendrán retribuciones que podrán superar un 15% más del sueldo del 'president' para no ver mermada su nómina.

Preguntado por las declaraciones de UGT en el sentido de que en la última propuesta que se les pasó no estaba esta disposición respecto a los sueldos, el jefe del Consell ha señalado que no podía contestar porque no conoce la postura concreta del sindicato.