Mazón reivindica "estabilidad laboral" para 53.000 profesionales de la sanidad al "acabar por fin con la incertidumbre"

VALÈNCIA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicado que el Consell durante sus dos primeros años "ha dado respuesta a la incertidumbre laboral" de más de 53.000 profesionales de 149 categorías distintas al resolver los procesos de empleo público "que estaban pendientes desde 2017" y ha posibilitado "acabar por fin con la incertidumbre que afectaba a las plantillas".

Así, desde el Consell, en un comunicado, han concretado que la Generalitat ha concluido el concurso oposición de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017-2018, el proceso de estabilización 2019 y el concurso de méritos de la OPE 2022, además de los correspondientes concursos de traslados, todos ellos en el ámbito de la Conselleria de Sanidad, tanto de personal estatutario como funcionarial.

Concretamente, han especificado, se trata de los procesos de oposiciones y de méritos de más 22.000 profesionales y los concursos de traslados que afectan a más de 31.000, todos ellos pendientes desde la pasada legislatura.

El jefe del Consell ha lamentado que la "mala gestión" del anterior gobierno "haya repercutido en el día a día de tantos profesionales sanitarios" pero ha asegurado: "Afortunadamente, ya todos saben dónde van a desempeñar su trabajo, una incógnita pendiente desde hace demasiados años".

La resolución de estos procesos, "que llevaban demasiado tiempo paralizados", demuestra a su juicio "la apuesta del Consell por la sanidad pública y por ofrecer la mejor asistencia a los ciudadanos".

Así, ha puesto en valor el esfuerzo que está realizando el Gobierno valenciano para "compensar la falta de financiación a la que nos somete el Ejecutivo central" y, en este sentido, ha subrayado que los presupuestos de la Generalitat en materia sanitaria para 2025 son "los más importantes de la historia de la Comunitat Valenciana".

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Respecto al desarrollo de los procesos selectivos, Carlos Mazón ha explicado que ya se han celebrado los actos únicos para la elección de destino de "prácticamente todas las categorías" y "la gran mayoría" de profesionales se ha incorporado ya a sus nuevos puestos de trabajo. Del total de 149 categorías profesionales convocadas, ha apuntado, "solo" quedan 11 pendientes de finalizar, de las cuales cinco están únicamente a falta de la publicación del nombramiento en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

En la celebración de los actos únicos de elección de destinos los profesionales han elegido destino por orden de puntuación alcanzada, teniendo en cuenta, en primer lugar, los aprobados en concurso oposición y, en segundo lugar, los aprobados del concurso de méritos, han indicado desde la Administración autonómica.

El 'president' ha agradecido al respecto el "ingente esfuerzo que han realizado los profesionales de los servicios de gestión de personal en la Conselleria de Sanidad para resolver en tiempo récord unos procesos tan complejos y numerosos por la cantidad de plazas incluidas".

"VAMOS A CUMPLIR CON NUESTRA OBLIGACIÓN"

Ahora, la Generalitat continuará con la resolución de las Ofertas Públicas de Empleo de la Conselleria de Sanidad correspondientes a los años 2023 y 2024, que engloban más de 4.500 puestos y cerca de 2.000, respectivamente, así como también en ultimar la aprobación y publicación de la OPE de 2025.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo valenciano ha garantizado: "De lo que pueden estar seguros todos los profesionales que participen en estos nuevos procesos es de que vamos a cumplir con nuestra obligación, de manera ágil y eficaz, como no puede ser de otra forma, lejos de esa ineficacia demostrada por el anterior gobierno".