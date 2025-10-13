Mazón remarca el objetivo del Consell para que la industria represente el 20% del PIB de la Comunitat

El president, Carlos Mazón, (centro) visita la planta de producción de aluminio de la empresa Aludium en Alicante - GVA

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha remarcado el objetivo del Consell para que "la industria represente el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat Valenciana frente al 14% actual", a través de la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028 puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico.

Así lo ha señalado tras su visita a la planta de producción de aluminio de la empresa Aludium en Alicante, donde ha resaltado que la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028, dotada con 2.000 millones de euros para "recuperar y fortalecer el sector industrial de la región", busca "generar actividad económica e industrial por valor de 10.000 en inversión privada en todo el territorio".

Durante su discurso, Mazón ha defendido una administración pública "que no estorbe" y ha señalado "el compromiso del Consell del cambio y la recuperación por seguir trabajando en esta línea". Además, ha subrayado que el ejecutivo valenciano "es un aliado para las empresas que traen innovación, producción y empleo a la región", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, el jefe del Consell ha calificado la Comunitat Valenciana como "el lugar idóneo para invertir". Respecto a los niveles de creación de empleo, empresas y autónomos, ha aseverado que la economía de la región "funciona bien".

Del mismo modo, ha destacado "la capacidad de adaptación de la industria de la Comunitat" y ha incidido en el metal como "uno de los pilares sobre los que se ha asentado el crecimiento económico y la fortaleza industrial del territorio".

En este sentido, Mazón ha recordado que la metalurgia emplea actualmente a más de 224.000 personas y ha asegurado que "pese a todas las dificultades que ha atravesado en los últimos años, en 2024 el empleo alcanzó un crecimiento interanual del 6,74% respecto a 2023".

Por ello, ha ratificado el compromiso del Consell por "ayudar al sector a mantener su competitividad y el empleo que genera", además de por "acompañarlo ante los retos de la industria como la transición productiva hacia procesos más sostenibles, eficientes o automatizados".

"REFERENCIA" DEL TEJIDO EMPRESARIAL

Por otro lado, tras conocer las nuevas líneas de producción de Aludium, acompañado por el presidente de la autoridad portuaria de Alicante, Luis Rodríguez, el 'president' ha agradecido a la compañía su "apuesta" por la Comunitat Valenciana hace siete décadas.

Mazón ha recalcado que "lo que a principios de los años 50 surgió como una apuesta rompedora para traer una metalúrgica a una zona sin tradición en este sector, hoy se ha convertido en una referencia del tejido industrial alicantino" y ha indicado que "es un ejemplo de innovación, competitividad y sostenibilidad que, además, apuesta por la investigación".

NODO LOGÍSTICO "MULTIMODAL"

En el ámbito de las ventas, Mazón ha recordado el "nuevo orden comercial al que se enfrentan las empresas" y ha manifestado la "prioridad de apoyar la producción interna de aluminio", ya que "es una materia prima fundamental para sectores estratégicos como el transporte, la construcción, las energías renovables, la defensa o las baterías".

Por ello, ha trasladado el apoyo de la Generalitat para que Aludium, que exporta el 70% de su producción, "pueda incrementar el tráfico comercial a través del Puerto de Alicante".

Así, el 'president' ha aseverado que los datos acumulados hasta el mes de septiembre "confirman un incremento del 10,6% en el tráfico de contenedores", un dato que considera "muy relevante si se tiene en cuenta que en el sistema portuario español, este tráfico se redujo un 2% hasta agosto".

Mazón ha afirmado que la integración del Puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo "consolidará un nodo logístico multimodal que multiplicará las posibilidades para el tráfico de mercancías".

De esta forma, ha expresado "la necesidad de culminar las obras de una infraestructura estratégica para la competitividad de la industria" y ha insistido en que "se vigilará que se consignen las inversiones y se cumplan los plazos para completar plenamente el Corredor Mediterráneo".