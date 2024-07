Mazón resalta la labor y "generosidad" de los consellers salientes de Vox: "Los cargos los hacen las personas"

Les pide que "no se vayan lejos" para seguir ayudando y estando al servicio del "cambio" en la Comunitat Valenciana



VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha despedido de los tres exconsellers de Vox alabando su labor durante el último año y su "generosidad" en el gobierno que ahora asume el PP en solitario, además de destacar que las "semillas" de su trabajo van a "florecer". "Siempre he pensado que los cargos los hacen las personas, y es lo más importante de todo", ha añadido.

Así lo ha trasladado en los tres actos de traspasos de carteras de los consellers salientes de Vox (Vicente Barrera, Elisa Núñez y José Luis Aguirre) a los responsables de sus áreas, después de que el nuevo Consell haya tomado posesión en el Palau de la Generalitat.

Mazón, que ha tenido gestos de cariño y afecto hacia los tres exresponsables, ha expuesto que poner en marcha un "cambio de proyecto" desde un gobierno de coalición "no es fácil", pero "ayuda tener las cosas claras" y "la generosidad de centrarte en lo que nos puede unir" y "sobre todo, ayudan las personas".

Respecto a los nuevos integrantes del Consell, el presidente de la Generalitat los ha definido como "un equipazo que es el que hace que sea la persona más segura y que como presidente de la Generalitat sí que esté muy tranquilo de poder mirar al cielo que se merece la Comunitat Valenciana".

"Algunos me llaman Billy el rápido, o el más rápido del oeste, pero cuando tienes la suerte de tener las personas, los equipos, la absoluta entrega o una vocación del servicio con un programa claro, lo que sería una irresponsabilidad es prolongar decisiones", ha manifestado.

Carlos Mazón ha señalado que con la remodelación del Consell se inicia "una nueva etapa con lo mejor de lo mejor que se ha puesto en marcha este año y lo mejor de lo mejor que está por venir".

Respecto a la representación territorial, ha destacado que "Castellón arrasa en el Consell", que Valencia "arrasa entre secretarios autonómicos y directores generales con más del 60%" y ha añadido que se queda "con la suerte de que el 100% de la Presidencia de la Generalitat es alicantina".

Al término de los traspasos de carteras de Justicia, Medio Ambiente y Agricultura, el 'president' de la Generalitat ha ensalzado el trabajo realizado por el conseller saliente de Agricultura, José Luis Aguirre, y la titular de Justicia, Elisa Núñez, que ocupaban estos cargos por parte de Vox. Ahora pasan a Miguel Barrachina y Salomé Pradas, respectivamente.

PIDE A AGUIRRE QUE NO SE "VAYA MUY LEJOS"

El presidente de la Generalitat ha pedido a José Luis Aguirre que "no se vaya muy lejos": "Yo le voy a pedir que no se vaya muy lejos, porque Miguel (Barrachina) lo va a necesitar, porque yo lo voy a necesitar y porque sé que sus consejos, su experiencia, y la gestión, y la implantación de semillas muy importantes en las que hemos trabajado conjuntamente van a florecer".

Mazón ha destacado que para él la "personalidad" de José Luis Aguirre ha sido un "descubrimiento" por su "capacidad de trabajo en equipo y su lealtad", "su conocimiento del sector, su política de manos abiertas, de ventanas y puertas abiertas del despacho a todo el sector, la gestión que en un año pasa lento y rápido a la vez" y "su gestión de algunos momentos críticos".

De hecho, Mazón ha asegurado que "ha aprendido mucho" de Aguirre y su "calma mezclada con claridad de ideas, ese poso que tiene de hombre de Estado que traslada y va a seguir trasladando".

El jefe del Consell ha afirmado que José Luis Aguirre ha sido un "grandísimo conseller y, sobre todo, una gran persona" y le ha dado las gracias por ser un "caballero, por ser leal y por ser un valenciano de primera".

NÚÑEZ, "UNA GRAN SERVIDORA"

Sobre Elisa Núñez, cuya cartera ha recogido Salomé Pradas, el 'president' ha reconocido que "ha sufrido un poco más porque tenía una situación complicada", pero ha resaltado cómo "ha mirado de frente" a los grandes retos, con el apoyo de su equipo y con una "gran entereza".

Para Carlos Mazón, la consellera saliente de Justicia es "una mujer real, que trabaja como pocas veces he visto", y que ha realizado un "ejercicio de responsabilidad extraordinario", al convertirse en la consellera con mayor nivel de ejecución presupuestaria en el primer semestre del año.

Mazón ha expresado que gana "una amiga y la Comunitat Valenciana gana una gran servidora que, con cargo o sin el, con remuneración o sin ella, sigue estando al servicio", ha añadido. El jefe del Consell ha dado las gracias a Núñez "en nombre de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

"Esto es una política de brazos abiertos. Esta es una política de brazo tendido. Esta es una política de diálogo, pero a veces es una política que tiene muy claro lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y hoy, de manera muy especial, con quién lo quiere hacer".

"SINCERIDAD SIN MATICES" DE BARRERA

En el traspaso de carteras entre Vicente Barrera (Vox) y José Antonio Rovira (PP) en Cultura y de Barrera a él mismo en Deporte, Mazón ha trasladado su "reconocimiento" al exvicepresidente, del que ha alabado su "calidad humana y personal y su sinceridad sin matices".

"Con él he reído, he llorado, he soñado, he diseñado y he debutado. La misión más importante de mi vida ha comenzado y se ha asentado con mi vicepresidente", ha proclamado, y ha afirmado que ambos han ganado "dos amigos mutuos".

El jefe del Consell ha destacado que Barrera llegó al Consell "sin haber hecho ni una estrategia ni un via crucis": "Se le pidió que diera un paso al frente por su tierra, más allá de sus ideas, y no dudó de que ha sido un ejercicio de responsabilidad desde el minuto uno hasta hoy".

Dicho esto, ha añadido: "La suerte es que Vicente Barrera no se va a ningún sitio, porque va a seguir ayudando a regar esas flores: hay semillas puestas que tienen que florecer con esa lealtad, caballerosidad y honor que describe a los hombres de ley. Tenemos la suerte de que haya alguien pendiente de que las cosas vayan bien y dispuesto a poner su hombro".

"Jamás podré olvidar el año en el que vivimos peligrosamente, salimos vivos y más amigos de lo que al principio pudimos imaginar. Cualquier palabra me sale inferior a lo que de mi corazón me sale decirte con total sinceridad", ha exclamado dirigiéndose a Barrera.

Respecto al área de Cultura, Mazón ha coincidido con el nuevo conseller, José Antonio Rovira --suma estas competencias a las de Educación, Universidades y Empleo-- en la necesidad de impulsar políticas "para todos" y "sin distinciones, sin prejuicios, con brazos abiertos". Además, ha recordado que el Consell trabaja en una ley de señas aunque "la cultura no necesita una ley que la sacralice porque tiene voz propia, identidad propia y orgullo propio".

En cuanto a Deporte, área que asume en Presidencia, Mazón ha puesto en valor el trabajo de Barrera durante este año para "poner las bases de lo que tiene que ser el deporte en la Comunitat Valenciana", ya que "hay proyectos e ideas" de los que todavía no puede hablar que "han sido diseñados y vividos con mucha ilusión".