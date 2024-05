Mazón respalda las políticas turísticas de Catalá y Barcala: "Cada realidad es distinta" y las conocen "perfectamente"

Pide "sentido común", apuesta por no crecer ni poner barreras "a lo loco" y ve "un error de libro" comparar ciudades



El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subrayado que el "canto favorable" al turismo es "común" en la Comunitat Valenciana, pero ha advertido de que "cada realidad municipal" es "distinta", en función de su capacidad, disponibilidad de crecimiento y de hacerlo de manera "ordenada" y "adecuada", algo que "no está reñido" con la "ambición". Además, ha aprovechado para felicitar tanto a alcaldesa de València, María José Catalá, como al de Alicante, Luis Barcala, por enfocar el turismo en sus ciudades "como corresponde, con sentido común".

Así se ha manifestado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios tras participar en un acto este martes organizado por la Cadena COPE, a raíz del anuncio de la primera edil valenciana de aplicar la suspensión cautelar de licencias para apartamentos de uso turístico situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales y de su intención de limitar en 2026 la llegada de megacruceros a la capital, y de que el alicantino defendiera que la ciudad tiene margen de crecimiento del turismo "muy alto" en cruceros y apartamentos.

Mazón ha defendido que tanto Catalá como Barcala conocen "perfectamente" las capacidades turísticas de sus respectivas ciudades y ha subrayado que el de València y el de Alicante son "ayuntamientos distintos", por lo que tienen "realidades turísticas distintas".

Respecto a esta última, ha destacado que acapara "el 65 por ciento de todo el turismo de la Comunitat Valenciana", porque lleva "mucho tiempo trabajando en el turismo paquetizado". Mientras, ha incidido en que en València, "hasta que no ha llegado" Catalá a la Alcaldía, "no había nuevas licencias porque estaban bloqueadas". "Afortunadamente ahora, en términos de plazas hoteleras, empieza a crecer de una manera sostenible y razonable", ha valorado.

En cualquier caso, ha remarcado que el "canto favorable al turismo" es "común" en la Comunitat Valenciana, pero ha especificado que "cada realidad municipal sube o baja en función de su capacidad, su disponibilidad de crecimiento y de hacerlo de una manera ordenada y adecuada", algo que "no está reñido con ser ambiciosa".

"NO CRECER NI PONER BARRERAS A LO LOCO"

Por tanto, ha considerado que ambas cuestiones son "compatibles", aunque ha incidido en que, en Alicante, el PP "lleva adaptándose a poder atraer turistas mucho tiempo", mientras que en València "se acaba de empezar" a hacer. "De la misma manera que el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández recibe muchos más millones de pasajeros que el aeropuerto de Manises en estos momentos", ha apuntado.

Así, ha abogado por que cada municipio vaya "avanzando al ritmo sostenible, equilibrado y adecuado", algo que ve "no solamente perfectamente compatible, sino deseable", por lo que ha pedido "no crecer todos a lo loco, ni tampoco poner barreras a lo loco, como se puso en el pasado". "Creo en el sentido común, en el equilibrio y en adaptar cada realidad turística a la Comunitat Valenciana", ha indicado.

VE "UN ERROR DE LIBRO" COMPARAR CIUDADES

En esta línea, ha advertido de que comparar, por ejemplo, el turismo de Torrevieja con el de Benidorm es "un error de libro" porque la primera de estas localidades "tiene que ver con el turismo residencial y apartamentos", mientras que la segunda tiene "un turismo hotelero de paquetes". "Por tanto, comparar el turismo de Alicante con el de València, pues también es un error", ha señalado.

Además, el 'president' de la Generalitat ha subrayado que "antes de hablar de turismo, de si mucho o poco, hay que saber" de turismo: "Yo no me voy igual a una feria de turismo deportivo que a Fitur. Ni me voy igual a la atracción de turismo cultural o turismo deportivo que cuando hablamos de turismo gastronómico o de golf".

"Para hablar de turismo no hay que hablar con políticas que quepan en un tuit, hay que saber de turismo", ha continuado Mazón, que ha insistido en que Catalá, con su anuncio de la suspensión cautelar de licencias para apartamentos turísticos, "demuestra un conocimiento de las posibilidades y del equilibrio que poco a poco necesita la ciudad", mientras Barcala "conoce perfectamente" que Alicante "hace mucho tiempo que está luchando por ser puerto base de cruceros y no puede renunciar" a ellos. "Enhorabuena a los dos porque están enfocando el turismo como corresponde, con sentido común", ha añadido.