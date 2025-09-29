Mazón responderá preguntas sobre la protección de los valencianos el 29O y su “no dimisión” en la sesión de control

Archivo - El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llega a intervenir durante una sesión de control en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, responderá este jueves, en la primera sesión de control del curso parlamentario en Les Corts, a preguntas sobre la protección de los valencianos en la dana del pasado 29 de octubre, sobre “por qué se aferra al cargo y no ha dimitido todavía” y sobre el relanzamiento de la industria valenciana.

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, cuestionará al también líder del PPCV si “considera que el gobierno valenciano protegió adecuadamente a los valencianos y las valencianas el 29 de octubre” de 2024, día de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Joan Baldoví (Compromís) preguntará a Mazón si “más de 11 meses después de su negligente gestión durante y después de la dana, por qué se aferra al cargo y no ha dimitido todavía”.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, interpelará al ‘president’ por “qué va a hacer el Consell para relanzar nuestra industria propia: el calzado, el textil, el mueble y la cerámica, tan abandonada, y teniendo en cuenta que este año ni siquiera se va a celebrar Cevisama”.